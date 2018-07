Choi In-ho: „Das Zimmer eines Fremden“

ⓒ Getty Images Bank





Aus dem Sendeinhalt





Professor Bang Min-ho von der Abteilung für koreanische Literatur an der Seoul National University:

Choi In-ho ist ein ganz besonderer Autor, was mit der Generation zusammenhängt, aus der er stammt. Er wurde 1945 geboren und hat insofern einen anderen Hintergrund als die Autoren vor ihm, die vor 1940 geboren wurden, den Koreakrieg als Teenager überlebt haben und dann in den 1960er Jahren über den Krieg und den Konflikt der Ideologien schrieben. Choi In-ho hat das menschliche Leben nicht aus historischer oder zeitlicher Perspektive betrachtet, sondern war der Auffassung, dass es durch das Schicksal bestimmt wird. Er hatte einen anderen Blick auf das Leben und andere Empfindungen den Menschen gegenüber. Viele Kritiker kamen daher nicht so gut mit ihm zurecht. Aber es ist Choi In-ho zu verdanken, dass die koreanischen Literatur in den 1970er Jahren ihre Vielseitigkeit bewahren konnte.





____





„Wer ist da?”, rief er ein wenig verunsichert. Da erblickte er zwischen den Wänden ein Augenpaar. Er ließ sich aufs Sofa fallen und sah auf alle Möbel, die ihm in den Blick kamen.

Er rührte unbeirrt weiter mit dem Löffel um. Da bemerkte er, dass der Löffel mit dem langen Griff in seiner Hand kein gewöhnlicher Löffel war. Mit einem Mal war er hellwach, denn er sah, wie der Löffel plötzlich wie ein zur Wasseroberfläche schnellender Fisch mit glitzernden Schuppen aus seinem Blickfeld heraussprang. Er riss die Augen auf, und schwor sich, nun alle Objekte im Raum genauestens im Blick zu behalten. In diesem Moment begannen alle Gegenstände, derer er sich bewusst war, zu zittern und gleichsam fröhlich zu tanzen.





“누구요?”

그는 조심스럽게 소리를 지른다.

벽사이의 눈을 의식한다.

그는 사납게 소파에 누워, 시선에 닿는 가구들을 노려보기 시작한다.

그는 스푼을 집요하게 젓는다.

갑자기 그는 그의 손에 쥐어진 손잡이가 긴 스푼이

여느 스푼이 아님을 느낀다.

그러자 스푼이 그의 의식의 녹을 벗기고,

눈에 보이는 상태 밖에서 수면을 향해 비상하는,

비늘 번뜩이는 물고기처럼 튀어오르는 것을 보았다.

그는 온 방안의 물건을 자세히 보리라고 다짐하고는 눈을 부릅뜬다.

그러자 그의 의식이 닿는 물건들마다 일제히 흔들거리면서 흥을 돋우기 시작하는 것이었다.









Die Situation ist bizarr. Die Gegenstände im Zimmer werden lebendig und der Mieter der Wohnung wird selbst zu einem Gegenstand. Seine Ehefrau, die nach ein paar Tagen der Abwesenheit zurückkehrt, interessiert sich nur anfänglich für den Gegenstand, der einst ihr Mann war. Dann wirft sie ihn zum Gerümpel auf den Dachboden. Die Geschichte bleibt rätselhaft, aber vielleicht klingt aus ihr die Isolation und Entfremdung, die der Mensch in der modernen Großstadtgesellschaft heutzutage vielfach erlebt.





____





Da spürte er, dass seine Beine steif wurden. Weil er anfangs daran gedacht hatte, einfach aus dem Zimmer zu fliehen, wollte er sich so sachte und leise wie möglich bewegen.

Aber er konnte seine Beine nicht mehr bewegen. Er tastete seine Beine mit den Händen ab, aber sie waren schon taub und hart wie Gips. Er beschloss, auf den Händen zum Lichtschalter zu kriechen.

Doch noch bevor er den Schalter erreichen konnte, merkte er, dass sein ganzer Körper wie gelähmt war. Er gab auf. Es war alles so seltsam. Schließlich gelang es ihm, seine Beine zusammenzubringen und sich aufzurichten. Es war wie eine Wiederauferstehung.





그는 서서히 다리 부분이 경직되어 오는 것을 느꼈다.

처음에 그는 이 방에서 도망가리라 생각했었기 때문에,

될 수 있는 한 소리를 내지 않고

살금살금 움직이리라 마음먹고 천천히 몸을 움직이려 했을 때였다.

그러나 그는 다리를 움직일 수 었었다.

이미 온몸이 굳어오는 것을 발견하였다.

그래서 그는 숫제 체념해버렸다.

참 이상한 일이라고 생각하면서 그는 조용히 다리를 모으고 직립하였다.

그는 마치 부활하는 것처럼 보였다.









Choi In-ho wurde 1945 in Seoul geboren. Seine professionelle Schriftstellerkarriere begann 1967, als er den Frühlingsliteraturpreis der Chosun Ilbo gewann. „Das Zimmer eines Fremden“ gewann 1972 den Hyundai Literaturpreis für die gelungene Darstellung von Kälte, Angst und Einsamkeit in der modernen städtischen Gesellschaft. Choi war eine zentrale Figur der sogenannten Jungen Literaturbewegung der 70er Jahre und bereicherte die urbane Literaturszene mit seinem sublimen Stil.