Musik gegen die Sommerhitze

Hong Dae-yong, ein Philosoph und Wissenschaftler aus der späten Joseon-Zeit, liebte die Musik und er spielte selbst gern auf dem Geomungo. Auch soll er eine neue Spieltechnik für das Saiteninstrument „Yanggeum“ entwickelt haben, das von China nach Korea eingeführt wurde. Zu den engen Freunden von Hong zählte der Schriftsteller Park Ji-won, bekannt für seinen Reisebericht „Yeolha Ilgi“ 열하일기. An einem Sommerabend war Park von Hong zu einem kleinen Konzert bei sich zu Hause eingeladen. Park war so beeindruckt von der musikalischen Darbietung, dass er seine Eindrücke schriftlich festhielt:





Als Hong Dae-yong die Getränke verteilte, vergalt Kim Eok es ihm mit Gold

und Gugong setzte seinen Hut ab und sang.

Als die Nacht tiefer wurde und die Wolken sich von allen Seiten zusammenzogen,

legte sich die Hitze und die Musik erklang noch klarer.

Um einen herum verstummten die Menschen.

Es war, als sehe ein Lehrling den Gott aller fünf Organe

oder als verstehe ein verstorbener buddhistischer Mönch sein vergangenes Leben.

Wenn Gugong singt, ist es, als entledige er sich seiner gesamten Kleidung und als sei niemand sonst anwesend.





In diesen Worten beschreibt Park das Schweigen, das sich über die Zuhörer legt, die sich ganz der Musik hingeben. Wie heiß muss es damals gewesen sein, so ganz ohne Ventilatoren und Klimaanlagen? Das Leben eines Gelehrten bestand daraus, Bücher zu lesen und über Politik sowie Philosophie zu diskutieren, selbst dann, wenn man Freunde traf. Doch in der schmorenden Sommerhitze fiel es ihnen sicher nicht leicht, sich auf ihre Studien zu konzentrieren, und politische Diskussionen dürften die Gemüter nur noch mehr erhitzt haben. An so einem heißen Sommerabend lud Hong Dae-yong seine Freunde zu einem kleinen Musikkonzert ein. Das Konzert ließ die Anwesenden für einen Moment die Hitze vergessen und Park Ji-won genoss das Konzert offensichtlich so sehr, dass er es mit einem Moment der Erleuchtung verglich.





Mit ihrer Pungryu-Musik vergaßen die Gelehrten und Adligen die Sommerhitze, aber wie sah es beim Volk aus? Wie überstanden sie den Sommer? Nur mit Not konnten sie ihren Alltag bestreiten, auch wenn sie den ganzen Tag lang arbeiteten. Sie wussten jedoch, dass es unklug ist, zur heißesten Zeit des Jahres durchzuarbeiten. Und so legten sie kurzzeitig die Arbeit nieder, um sich eine kleine Pause zu gönnen. Die Frauen in den südlichen Regionen sollen zum Zeitvertreib in Tonkrüge Wasser gegossen und auf diese Schöpfkellen aus Kürbisschale gelegt haben, um auf ihnen trommeln zu können. Dazu sangen sie abwechselnd einen Vers und ließen so alle Anspannungen von sich abfallen und sammelten neue Kraft für die bevorstehende Arbeit.





An bewölkten Sommertagen gingen die Koreaner auch gern an den Fluss, um Fische zu fangen, aus dem man Brei oder Suppe zubereitete. Unter den temporeichen Liedern, die in Seoul und Gyeonggi überliefert wurden, gibt es ein Lied, das den Titel „Bewölkte Tage im Juni und Juli“ trägt. Das Lied beschreibt, wie sich ein Mann allein zum Fluss begibt, um Fische zu fangen. Seinen frischen Fang will er schnell seiner Familie zukommen lassen, doch es gibt niemanden, der das übernehmen könnte. In dem Moment sieht er ein Kind vorbeigehen, das in einem anderen Haus Knechtsarbeit verrichtet. Der Mann beauftragt den Jungen, die Fische zu seiner Frau zu bringen und ihr zu sagen, sie solle daraus eine würzige, süße Suppe mit Zucchini kochen. Das Kind sieht den Mann darauf mit großen Augen an und gibt folgende Antwort:





So unglücklich ist unser Los, dass wir anderen Familien dienen müssen.

Im Morgengrauen stehen wir auf und fällen zwei- oder dreimal am Morgen Zedernbäume.

Tagsüber arbeiten wir auf den Feldern und am Abend stellen wir Seile her.

Spät in der Nacht lernen wir Schriftzeichen.





Nach dieser Antwort dürfte der Mann von dem Kind nicht erwarten, dass es einfach so seiner Bitte nachkommt. Stellt der Mann jedoch ein paar Fische als Belohnung in Aussicht, wird der Junge das Angebot sicher nicht ausschlagen können.





