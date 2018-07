China: Provinzregierung erhebt Einwand gegen Familienplanungspolitik

ⓒ Getty Images Bank

Trotz des Endes der Ein-Kind-Politik und der Genehmigung, zwei Kinder zu bekommen, ist die Geburtenrate in China rückläufig.





In der chinesischen Provinz Shanxi wurde erstmals auf Ebene der Provinzregierung in Zusammenhang mit der sinkenden Geburtenrate ein Bericht herausgegeben, in dem die Abschaffung der Familienplanungspolitik beantragt wird.

Dies berichteten chinesische Staatsmedien.





Laut den Medien heißt es in einem Bericht der Provinzbehörde zur Bevölkerungsstatistik vom letzten Monat, dass man die Familienplanungspolitik zu einem angemessenen Zeitpunkt abschaffen und Maßnahmen für die Geburtenförderung, einschließlich Subventionen, ergreifen müsse.





Ein Demografie-Experte von Shanxi meinte, der Tatsache, dass eine Provinzregierung Einwand gegen die Familienplanungspolitik erhoben hat, nach zu schließen, müsse die Lage sehr ernsthaft sein. Früher war nur die Zentralregierung in Peking dazu befugt, die Staatspolitik in Frage zu stellen. Der Vizechef des Instituts für Internationale Strategische Studien in der zentralen Parteischule der kommunistischen Partei hatte jüngst in einer Fachzeitschrift einen Beitrag veröffentlicht, in dem er die Zentralregierung zur Abschaffung der Familienplanungspolitik aufforderte.





Darin heißt es, dass die Geburtenrate in China mit schneller Geschwindigkeit und die Alterung der Bevölkerung rasant voranschreite. In den nächsten fünf Jahren werde die Zahl der jungen Menschen auf 30 Millionen schrumpfen. Die niedrige Geburtenrate schwäche das Wirtschaftswachstum. Ein sinkendes Wirtschaftswachstum bedeute auch eine Gefahr für die Altersrente. Um diese Tendenz zu stoppen, müsse dem Beitrag nach mit der Politik zur Hemmung des Bevölkerungswachstums Schluss gemacht werden.