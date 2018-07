Viele Tote nach Dammbruch in Laos

ⓒ Getty Images Bank

In Laos haben Wassermassen aus einem eingestürzten Staudamm tausende Häuser weggespült. Hunderte Menschen werden vermisst. Es gibt mehrere Tote. Der Damm eines im Bau befindlichen Wasserkraftwerks in der südöstlichen Provinz Attapeu war am Montagabend gebrochen und hatte die Umgebung mit fünf Milliarden Kubikmeter Wasser überflutet. Das entspricht einer Wassermenge für zwei Millionen Schwimmbäder. Sieben Dörfer der Umgebung wurden überflutet.





Das an dem Wasserkraft-Projekt beteiligte südkoreanische Bauunternehmen SK Engineering&Construction erklärte laut Presseberichten, schwere Regenfälle hätten den Zusammenbruch ausgelöst. Das Unternehmen habe den Abend davor teilweise Risse an dem Konstrukt festgestellt und die Behörde von Laos davor gewarnt, dass das Wasser aus dem Stausee ablaufen könnte. Seit Mai wird das südostasiatische Land von starken Regenfällen heimgesucht.





Tausende Menschen mussten vor der Überschwemmung die Flucht ergreifen. Anwohner, die es nicht geschafft hatten, das Dorf zu verlassen, saßen fassungslos auf ihren Hausdächern. Andere, die auf Booten der Katastrophe entflohen waren, suchten nach einem sicheren Ort. Ein Einwohner sagte, das Boot sei einfach gekentert. Er habe sich nicht einmal an einem Ast festhalten können. Das Wasser sei von allen Seiten gekommen.





Wie das Bauunternehmen SK mitteilte, versuchten Rettungskräfte die Menschen zu evakuieren. Auch wurden unverzüglich Einsatzkräfte für die Behebung der Schäden losgeschickt. Die Rettungsarbeiten kommen jedoch nur langsam voran, weil Straßen überflutet seien und man sich den Dörfern nur schwer annähern könne. SK teilte mit, in der Firmenzentrale sowie vor Ort einen Dringlichkeitsausschuss in Betrieb zu nehmen und mit der Reparatur der eingestürzten Stellen am Staudamm beginnen zu wollen, sobald es aufgehört habe zu regnen. Momentan konzentrieren sich das Unternehmen und lokale Behörden auf die Rettung der von der Flut betroffenen Anwohner. Gemeinsam mit der Regierung des Landes wolle das Unternehmen dafür sorgen, dass genügend Hilfsgüter wie Kleidung, Lebensmittel und Medikamente vorhanden sind.





Der betreffende Staudamm wurde von Sk gemeinsam mit thailändischen und laotischen Partnern zum Zweck der Stromgewinnung gebaut. Der Bau der Wasserkraftanlage wurde im Februar 2013 aufgenommen und diese sollte nächstes Jahr fertiggestellt werden. Der daraus gewonnene Strom soll unter anderem nach Thailand exportiert werden.