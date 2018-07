Südkorea will bald Rettungskräfte nach Laos wegen Dammbruch entsenden

ⓒ KBS News

Südkorea will ein koreanisches Katastrophenhilfeteam (Korea Desaster Relief Team: KDRT) wegen des jüngsten Dammbruchs nach Laos entsenden. An dem Bauprojekt ist das koreanische Unternehmen SK Engineering & Construction beteiligt. Nach dem Dammbruch wurde die Umgebung zu einem Katastrophengebiet bestimmt. Laut offiziellen Daten gibt es 26 Todesopfer und 131 Vermisste. Über 3.000 Einwohner sind isoliert und warten auf eine Rettung.





Das Unglück ereignete sich am Montag auf der Baustelle des Xepian-Xe Nam Noy-Damms im Süden Laos. Lokale Medien berichteten, dass bei einem Dammbruch die Umgebung mit fünf Milliarden Kubikmetern Wasser überflutet worden sei. SK teilte jedoch mit, dass ein Hilfsdamm übergelaufen und zum Teil weggespült worden sei. Dabei handelt es sich um einen von fünf Hilfsdämmen, die beim Bau eines hydroelektrischen Damms für das Stauen von Wasser genutzt werden. Der betroffene Damm ist ein Erddamm. SK zufolge kam es wegen starker Regenfälle zu einer Überschwemmung, Erde und Sand im oberen Teil des Erddamms seien weggespült worden.





Laos betreibt sein Projekt der „Batterie Südostasiens“. Der Plan sieht vor, dass das Land am Fluss Mekong Wasserkraftwerke baut und Strom in Nachbarländer wie Thailand, Vietnam und Kambodscha exportiert. Bisher hat Laos 46 Wasserkraftwerke gebaut und in Betrieb gesetzt. Bis 2020 sollen 54 weitere Anlagen gebaut werden. Das stellt für Laos, das ärmste Land in Südostasien, eine sehr wirksame Exportpolitik dar. Jedoch bringt dieses ehrgeizige Vorhaben auch ernste Nebenwirkungen mit sich, darunter Umweltprobleme am Fluss Mekong. Unfälle wie der jüngste Dammbruch ereigneten sich jedes Jahr.





Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, wie groß die Verantwortung von SK E&C ist, das den hydroelektrischen Damm baut. Das Bauprojekt betreibt ein Konsortium aus SK und dem Stromversorger Korea Western Power als vorschlagsbasiertes Entwicklungsprojekt. Die Verantwortung für sämtliche Prozesse von der Ausfertigung von Bauentwürfen über den Bau bis zum Betrieb liegt nämlich bei den Projektbetreibern wie SK. Falls der Dammbruch durch Fehler beim Entwurf und Bau verursacht worden wäre, wäre die Verantwortung von SK groß. Sollten über die Erwartungen weit hinaus gehende starke Regenfälle niedergegangen sein, würde die Verantwortung der Baufirma weniger schwer wiegen.