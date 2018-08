Nordkorea beginnt Abbau von Raketen-Startanlage

ⓒ YONHAP News

Über die Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA über den Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms sind nur wenige Details bekannt. Jetzt gab es aber Hinweise darauf, dass Nordkorea mit dem Rückbau wichtiger Teile eines Standortes für Raketenstarts und Tests begonnen hat. Zum Thema sagt der Professor für internationale Beziehungen an der Handong Global-Universität, Park Won-gon:





Der Standort spielte eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der nordkoreanischen ballistischen Raketen. Nordkorea führte dort 2017 einen Test für ein neues Triebwerk mit hoher Schubkraft durch. Das Land hat den Test als „Revolution des 18. März“ in der Entwicklung der eigenen Raketenindustrie bezeichnet. Nordkorea hat den neuen Motor für die Mittelstreckenrakete Hwasong-12 und die Langstreckenraketen Hwasong-14 und 15 eingesetzt. Die Hwasong-15 kann das US-Festland erreichen. Die Nordkorea-Nachrichtenseite „38 North“ in den USA berichtete jetzt, dass die Startanlage in Tongchang-ri abgebaut wird.





Als Beleg führte “38 North” Satellitenfotos vom Raketenstartplatz Sohae in Tongchang-ri an der Westküste an. Demnach werden dort unter anderem ein Gebäude, wo auch Weltraumraketen zusammengebaut wurden, sowie ein nahegelegener Teststand für Triebwerke, demoliert. Machthaber Kim Jong-un hatte während seines Gipfeltreffens mit US-Präsident Donald Trump am 12. Juni in Singapur versprochen, das Testgelände unbrauchbar zu machen. Die Vorgänge in Sohae sind von großer Bedeutung, weil der Standort eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Interkontinentalraketen gespielt hat:





Erstens, ich denke, Nordkorea will die Denuklearisierungsgespräche am Leben erhalten. Falls sich Nordkorea weiter weigert, spezifische Abrüstungsmaßnahmen zu ergreifen, werden den USA Zweifel an der Entschlossenheit Pjöngjangs kommen. Zweitens, Nordkorea scheint diese Maßnahme bewusst vor dem 65. Jahrestag der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens des Korea-Kriegs am 27. Juli getroffen zu haben. Mit dem Abbau des Startplatzes drängt Nordkorea die USA, ein formales Ende des Kriegs zu erklären. Es wird auch erwartet, dass Nordkorea am 27. Juli die Gebeine gefallener US-Soldaten aus dem Korea-Krieg übergeben wird. Nordkorea sagt damit, dass es den dritten und vierten Punkt der gemeinsamen Vereinbarung zwischen Kim und Trump vom 12. Juni umsetzt. Es scheint den Rückbau als Druckmittel zu benutzen, so dass die USA Maßnahmen im Zusammenhang mit dem ersten und zweiten Punkt der Gipfelerklärung, also die Verbesserung der bilateralen Beziehungen und ein Friedensregime, ergreifen.





Als US-Außenminister Mike Pompeo vor einigen Wochen von seinem dritten Besuch in Nordkorea mit leeren Händen zurückgekommen war, sah sich Trump größerer Kritik ausgesetzt. In dieser Situation wird Nordkoreas Aktion zur Schließung der Testanlage eine positive Auswirkung auf die Verhandlungen haben. Doch am 23. Juli warnte Washington die Unternehmen vor der Taktik Nordkoreas, die Wirtschaftssanktionen umgehen zu wollen:





Washingtons jüngste Warnung zielt darauf, Nordkorea unter Druck zu setzen, damit es rasch Denuklearisierungsmaßnahmen ergreift. Die Schließung des Teststandorts ist natürlich wichtig. Doch für die USA ist es wichtiger, dass Nordkorea einen detaillierten Fahrplan für die Denuklearisierung vorlegt. Die Schließung ist nur dann bedeutungsvoll, wenn dies keine einmalige Abrüstungsaktion ist. Die USA veröffentlichte die Namen von 239 Unternehmen, die illegalen Handel mit Nordkorea betreiben, sowie eine Liste von 42 Ländern, in denen nordkoreanische Arbeiter illegal Devisen verdienten.





Die US-Regierung macht mit der Sanktion deutlich, dass sie an der Marschroute des maximalen Drucks festhält. Doch Trump begrüßte die Berichte über den Abbau der Raketenstartanlage:





Wir alle wollen die Denuklearisierung Nordkoreas sowie eine neue Zukunft des Wohlstands, der Sicherheit und des Friedens auf der koreanischen Halbinsel sowie ganz Asiens erreichen…neue Bilder von heute zeigen, dass Nordkorea damit begonnen hat, einen wichtigen Raketenstandort zurückzubauen, und wir würdigen das.





Mit Aufmerksamkeit wird jetzt verfolgt, ob die betroffenen Länder bei der UN-Vollversammlung im September ein formales Ende des Korea-Kriegs (1950-53) beschließen. Doch das wird nicht einfach sein:





Die Standpunkte der USA und Nordkoreas sind weit voneinander entfernt. Washington will von Nordkorea, dass es zunächst Schritte zur Denuklearisierung unternimmt und einen Zeitplan dafür liefert. Pjöngjang fordert hingegen kühne Maßnahmen von den USA, um einen Friedensmechanismus einzurichten, und besteht auf einem phasenweisen, synchronisierten Vorgehen. Südkorea könnte in diesem Prozess eine führende Rolle spielen. Um die Frage der formalen Beendigung des Kriegs zu lösen, sollte Südkorea eng mit den USA zusammenarbeiten.





Die Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA sind an einem kritischen Punkt angelangt. Die nächsten Wochen werden zeigen, wie sich die Situation weiter entwickelt.