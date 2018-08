Lee Myung-bak-Regierung verbuchte 13 Billionen Won Verlust mit Ressourcenentwicklung im Ausland

ⓒ KBS News

Die Regierung will durchgreifende Umstrukturierungen von drei öffentlichen Unternehmen im Ressourcenbereich anstreben. Grund ist die schlechte Finanzlage infolge ihrer Projekte zur Ressourcenentwicklung im Ausland. Die Unternehmen werden den öknomischen und strategischen Wert einzelner Projekte bewerten und aussichtslose Geschäfte aufgeben.





Eine für die Innovation der Ressourcenentwicklung im Ausland gebildete Arbeitsgruppe veröffentlichte am Donnerstag einen Bericht über den Zustand der Projekte zur Ressourcenerschließung in Übersee. Demnach investierten die Nationale Ölgesellschaft Koreas (KNOC), die Gasgesellschaft Koreas (KOGAS) und die Ressourcengesellschaft Koreas (KORES) mit Stand von Ende 2017 25 Billionen Won (knapp 22 Milliarden Dollar) in 169 Projekte in 51 Ländern. Sie konnten lediglich 14,5 Billionen Won (knapp 13 Milliarden Dollar) mit den Investitionen gewinnen. Ihre Gesamtverluste beziffern sich auf 13 Billionen Won (11 Milliarden Dollar), ihre Schulden belaufen sich auf 51,5 Billionen Won (46 Milliarden Dollar).





Die Taskforce betrachtete es als ungewiss, ob frühere massive Investitionen in die Projekte Gewinne sich noch amortisieren. Die bisherigen Bemühungen der öffentlichen Unternehmen um Restrukturierungen hätten kaum einen finanziellen Effekt erbracht. Für die Verhinderung weiterer Verluste seien vorsorgliche Umstrukturierungsbemühungen erforderlich, hieß es. In dem Bericht wurde jedoch kein Personalabbau vorgeschlagen.





Die Arbeitsgruppe forderte, für kaum wirtschaftliche und strategisch unwichtige Geschäfte zur Ressourcenentwicklung Exitstrategien wie einen Verkauf auszurarbeiten. Die drei Firmen betreiben derzeit 74 Projekte zur Ressourcenentwicklung. Die Arbeitsgruppe kam zu dem Schluss, dass bei vier Öl- und Gasprojekten sowohl die Wirtschaftlichkeit als auch die strategische Bedeutung nicht gegeben seien. Sie nannte jedoch keine konkreten Geschäfte, die veräußert werden müssten. Darüber müsse jedes Unternehmen selbst entscheiden.





Die Taskforce riet, die zu veräußernden Projekte nicht bekannt zu machen und keine Frist für den Verkauf festzusetzen, um eine Veräußerung zu Spottpreisen zu verhindern. Sie riet auch zu institutionellen Verbesserungen, um eine unvernünftige Ressourcenentwicklung so wie in der Vergangenheit zu vermeiden.





Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie will mit Rücksicht auf die Vorschläge der Taskforce noch binnen Jahresfrist den sechsten Rahmenplan für die Ressourcenentwicklung im Ausland erstellen und die Umsetzung bei den öffentlichen Unternehmen kontrollieren.