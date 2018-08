Nordkorea übergibt Gebeine gefallener US-Soldaten

ⓒ KBS News

Nordkorea hat die sterblichen Überreste von etwa 50 im Koreakrieg gefallenen US-Soldaten übergeben.





Ein US-Militärtransportflugzeug vom Typ C-17 startete am Freitagmorgen auf dem südkoreanischen Militärstützpunkt Osan in Richtung Nordkorea. Die Maschine kehrte am Nachmittag mit den Gebeinen an Bord zur Militärbasis zurück. Die Rückführung der Gebeine von US-Kriegsgefallenen erfolgte gemäß einer Vereinbarung beim USA-Nordkorea-Gipfel am 12. Juni in Singapur. In ihrer gemeinsamen Erklärung versprachen beide Seiten die Bergung von Kriegsgefangenen und -vermissten einschließlich der sofortigen Rückführung der bereits identifizierten Gebeine.





Seitdem diskutierten Nordkorea und die USA bei Gesprächen auf Generals- und Arbeitsebene über die Rückführung der Gebeine. Dieser Prozess wurde von einigen Sorgen überschattet. Ein für 12. Juli vorgesehenes Arbeitstreffen wurde abgesagt, da Nordkorea keine Vertreter schickte. Nordkorea schlug danach dem UN-Kommando Gespräche auf Generalsebene vor, diesem Vorschlag stimmten die USA zu. Am 15. Juli fand ein Treffen auf Generalsebene statt, tags darauf folgten Arbeitsgespräche. Beide Seiten einigten sich dabei, die Gebeine von 55 US-Gefallenen am 27. Juli zu überführen.





Etwa 8.000 US-Soldaten, die am Koreakrieg (1950-53) teilnahmen, gelten als vermisst. Das US-Verteidigungsministerium schätzt, dass sich die Gebeine von etwa 5.300 der Kriegsvermissten in Nordkorea befinden. Wie verlautete, hätten sich Pjöngjang und Washington auch auf die Wiederaufnahme der Suche nach Gebeinen von US-Gefallenen geeinigt. Nordkorea hat laut Informationen die inzwischen geborgenen Gebeine von 200 mutmaßlichen US-Soldaten seinerseits identifiziert. US-Präsident Donald Trump prahlte am 20. Juni damit, dass die Gebeine von 200 US-Soldaten zurückgeschickt worden seien, und sorgte damit für Verwirrung.





Der heutige 27. Juli ist der 65. Jahrestag des Waffenstillstands im Koreakrieg. Angesichts der stockenden Diskussionen über die Denuklearisierung Nordkoreas ist es bedeutungsvoll, dass die Rückführung der Gebeine an diesem historischen Tag erfolgte. Beobachter halten es für denkbar, dass Nordkorea mit dem Hinweis auf die Umsetzung der Einigung über die Rückführung weitere Forderungen stellen würde.