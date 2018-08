Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ Getty Images Bank

Eines der Suchwörter, die in letzter Zeit die Aufmerksamkeit der Netzbürger auf sich zogen, war dandyistische Konservative. Damit sind junge Konservative gemeint. Vor wenigen Tagen haben etwa 20 junge Menschen in ihren 20ern und 30ern eifrig über die Reformierung der politischen Kultur diskutiert. Es handelte sich um Personen, die konservativen Werten anhängen. Ein Politologie-Professor meinte dazu, dass junge konservativ eingestellte Menschen, die keine passende politische Partei finden können, die sie ideologisch unterstützen können, nun selbst eine Grundlage für ihre politischen Aktivitäten schaffen wollen. In der Tat bereiten sich einige junge konservativ gesinnte Menschen auf die Gründung einer politischen Partei vor. Diese Menschen sagen, dass an südkoreanischen Unis sogar davon die Rede sei, dass ein Comingout als Rechtskonservativer noch schwieriger sei als das Comingout als Homosexueller. Sie sagen, dass schon an den Unis gesunde Diskussionen zwischen Rechten und Linken stattfinden müssen. Nach einer kürzlich von einem Politikforschungsinstitut durchgeführten Umfrage stellte sich heraus, dass es unter den jungen Menschen ziemlich viele konservativ eingestellte Menschen gibt. Viele Netzbürger meinen, dass das Aufkommen von jungen rational denkenden Konservativen willkommenzuheißen sei. Die jungen Konservativen sollten sich nicht einem Ideologiekampf hingeben, sondern mit ihren eigenen politischen Visionen die koreanische Gesellschaft anführen.





Wegen der großen Hitzewelle und der sogenannten tropischen Nächte zurzeit, in denen die Temperatur auch nachts nicht unter 25 Grad fällt, gibt es viele Bürger, die in der Nacht schwer einschlafen können und sich schlaflos im Bett herumwälzen. Viele von ihnen verzichten schließlich einfach auf den Schlaf und versuchen sich mit nächtlichen Imbissen abzulenken. Die Netzbürger sind daran interessiert, welche Nahrungsmittel für die Überwindung der Tropennächte gut oder schlecht sind. In einem entsprechenden Internetbericht wurde empfohlen, nachts lieber keinen Kaffee, sondern Kamillentee zu trinken. Denn Koffein beeinträchtigt den Schlaf, während Kamillentee beruhigend auf die strapazierten Nerven wirke und den Schlaf fördern soll. Gut für den Schlaf sollen auch gekochte Eier, Honig, Milch, Mandeln und Kiwi sein. Wenn man trotz der Hitze gut ein- und durchschlafen will, sollte man hingegen Nahrungsmittel wie Instandnudeln Ramyeon, Eis, Alkohol, frittierte Hähnchen sowie Wassermelone vermeiden. Viele Koreaner nehmen zu später Stunde noch gern Ramyeon oder frittierte Hähnchen zu sich. Diese sind schwer verdaulich, so dass sie vor dem Zubettgehen nicht auf dem Speiseplan stehen sollten. Einige Netzbürger meinen, dass sie lieber lecker essen und auf den Schlaf verzichten wollen, wenn sie sowieo wegen der Hitze nicht schlafen können. Die genannten Nahrungsmittel, die für den Schlaf förderlich sein sollen, würden aber bei der derzeitigen Hitze kaum helfen.





Das Interesse der Netzbürger zog auch das Umfrageergebnis auf sich, dass der Anteil der Bürger, die in diesem Sommer einen Plan haben, in Urlaub zu fahren, gegenüber dem vergangenen Jahr um über 10 Prozentpunkte gestiegen ist. Nach dem Umfrageergebnis wollen 36,1% der Bürger in diesem Sommer in den Urlaub fahren, während 36,7% keine Reisepläne schmieden. Das Koreanische Verkehrsforschungsinstitut hat kürzlich im Auftrag des Ministeriums für Land und Verkehr bei 5.000 Bürgern eine Telefonumfrage über ihre Sommerurlaubspläne durchgeführt, um die Verkehrsbelastung in der Urlaubssaison zu analysieren. Danach ist der Anteil der Bürger, die wegfahren wollen, verglichen mit dem vergangenen Jahr um 10,5 Prozentpunkte gestiegen. Im Kontrast dazu ist der Anteil der Bürger ohne Urlaubsplan um 11,6 Prozentpunkte geschrumpft. 44% der Bürger ohne Reisepläne wollen aus finanziellen Gründen auf Urlaub verzichten. 9,5% müssen daheim bleiben, weil es in der Familie einen Schüler gibt, der auch in den Ferien für eine wichtige Prüfung lernen muss. 9,2% haben wegen des Verkehrschaos an den Urlaubsorten keine Lust auf eine Urlaubsreise. Die erwarteten Ausgaben für eine inländische Sommerurlaubsreise betragen etwa durchschnittlich 633 Dollar pro Haushalt. Damit sind diese Ausgaben gegenüber den im vergangenen Jahr tatsächlich gemachten Ausgaben um rund 55 Dollar gestiegen. Die meisten Bürger wollen zwischen dem 28. Juli und dem 10. August ihre Urlaubsreise antreten. 45,5% haben diesen Zeitraum ausgewählt, weil er in der Firma als Urlaubszeit empfohlen wird. 23,6% wollen in diesem Zeitraum in die Ferien fahren, weil die privaten Lernanstalten, die ihre Kinder auch in den Schulferien besuchen, in diesem Zeitraum ebenfalls schließen. Der Anteil der Bürger, die eine Inlandsreise planen, ist von 85,1% im vergangenen Jahr in diesem Jahr auf 83% zurückgegangen. Der Anteil der Bürger, die eine Auslandsreise gebucht haben, ist von 14,9 auf 17% gestiegen.