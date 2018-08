Hitze treibt Stromnachfrage auf Rekordhoch

ⓒ KBS News

Die derzeitige Hitzewelle hat die Stromnachfrage in Südkorea auf Rekordwerte getrieben.





Die Zahl der Hitzepatienten steigt und es gab bereits einige Todesfälle. Einer Statistik nach verendeten in den vergangenen zwei Wochen 2,19 Millionen Stück Vieh. Nicht zuletzt auch aus diesem Grund wird ein Gesetz vorangetrieben, demnach große Hitze als Naturkatastrophe eingestuft wird.





Die Spitzenstromnachfrage stieg am Montag auf den bisher höchsten Stand von 90,7 Millionen Kilowatt. Damit wurde der am 6. Februar verbuchte Rekordwert von 88,24 Millionen Kilowatt übertroffen. Die Reservequote betrug am selben Tag 8,4 Prozent und fiel erstmals in diesem Jahr auf einen Wert unter zehn Prozent.





Die Regierung setzt alle Hebel in Bewegung, um einen Engpass bei der Stromversorgung zu verhindern. Das Ministerium für Industrie, Handel und Energie teilte mit, entsprechend der einer Katastrophe gleichenden Hitzewelle die Situation der Stromversorgung genau zu beobachten und Maßnahmen für die Kontrolle der Stromzufuhr und Nachfrage ergreifen zu wollen. Energieminister Paik Un-gyu sagte wichtige Termine ab und kümmerte sich darum, die Stromversorgung zu managen.





Der staatliche Energieversorgungskonzern KHNP (Korea Hydro and Nuclear Power) gab am Sonntag letzter Woche bekannt, mit der präventiven Wartung der Reaktoren Hanbit- 1 und Hanul-1 erst nach dem Ende der dritten Augustwoche zu beginnen. Genau zu dieser Zeit ist die Stromnachfrage im Sommer jedoch am höchsten. Das Unternehmen hat zudem vor, die Reaktoren Hanbit-3 und Hanul-2, die momentan gewartet werden, früher als geplant wieder ans Netz zu bringen.