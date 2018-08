Improvisierte Fusion Küche

ⓒ privat

Bruno Straub ist Chefkoch im Westin Chosun Hotel in Seoul gewesen. Während der Olympiade 1988. Sein erster Posten als Chef. Und Eines hat er in Korea gelernt, sagt er: improvisieren. Denn damals gab es viele westliche Zutaten einfach nicht zu kaufen. Das hat sich gebessert, allerdings stehen Köche in Korea auch heute noch gerne mal vor dem Problem auf etwas lokales zurückgreifen zu müssen, weil ein Produkt nicht importiert wird.

Bruno Straub allerdings steht heute im Godesburger einem Burger-Laden in Bonn-Bad Godesberg am Herd. An die Zeit in Korea denkt er noch manchmal zurück: „Wenn Du es in Korea schaffst, dann schaffst Du es überall“, sagt er.