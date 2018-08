„Music Bank” kommt nach Berlin

ⓒ KBS

Eine erfreuliche Nachricht für die K-Pop Fans in Deutschland! Dort werden K-Pop Stars auftreten. Im Zuge der jährlichen Music-Bank-Welttournee von KBS stehen beliebte K-Pop Stars in zahlreichen Ländern auf der Bühne. Die Sendung „Music Bank“ des Senders KBS 2 veranstaltete seit 2011 fast jährlich Live-Konzerte in verschiedenen Städten außerhalb von Korea wie Japan, Frankreich, Brasilien, Mexiko, Vietnam und so weiter. Diesmal legt „Music Bank“ einen Stopp in der deutschen Hauptstadt Berlin ein und zwar am 15. September. Es ist also nicht mehr lange hin.

Die K-Pop Fans in Deutschland erwarten ihre Idole bereits mit offenen Armen. Auftreten werden Taemin, Mitglied von SHINEE, und die überaus erfolgreichen Boygroups EXO und Wanna One. Ebenfalls mit dabei sind die noch jungen Guppen Stray Kids und (G)I-DLE. Außerdem werden die Solistin SOMI und der berühmte Schauspieler Park Bo-gum, der die Show bereits 2015 und 2016 moderierte, auch in der Max-Schmeling-Halle in Berlin die Moderation übernehmen.