Hochsommer mit PSY genießen

Der Hochsommer hat nun richtig begonnen. Trotz oder dank der Sommerhitze ist auch die diesjährige Sommer-Konzerttournee „Summer Swag 2018“ des weltberühmten Sängers Psy ausverkauft.

Wegen der plötzlich gestiegenen Zahl der Zugriffe auf die Internetseite für die Tickets wurden die Server eine Zeit lang lahmgelegt. Psy entschuldigte sich für die Unbequemlichkeiten beim Ticketkauf und beschloss als Wiedergutmachung einen weiteren Auftritt in Seoul. Der Gentleman Psy kennt offenbar den Gangnam Style.

Berichten zufolge waren die insgesamt 200.000 Eintrittskarten innerhalb von nur 28 Tagen vergriffen. Kein Wunder! Denn Psy ist berühmt dafür, jedes Mal einzigartige und begeisternde Performances auf die Bühne zu bringen. Außerdem werden auch dieses Mal viele Überraschungsgäste beim Konzert dabei sein und mit Psy für eine enthusiastische Stimmung sorgen. Seit 2012 veranstaltet der Sänger fast jeden Sommer eine Konzerttournee. In diesem Jahr hat die Konzertreihe am 21. Juli in Busan begonnen und endet am 25. August in Gwangju.