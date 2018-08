Industrieminister besucht Halbleiterfabriken von Samsung und SK Hynix

ⓒ KBS News

Der Minister für Handel, Industrie und Energie, Paik Un-gyu, hat am Montag Halbleiterfabriken von Samsung Electronics und SK Hynix besucht. Dies kann in zweierlei Hinsicht betrachtet werden.





Paiks Besuch gilt zuerst als Teil der Bemühungen, die Unternehmen zu ermutigen. Paik kam am 16. Juli mit den CEOs von zwölf führenden Unternehmen zusammen. Er verkündete dabei, dass das Industrieministerium für die Unternehmen da sein werde. Seitdem kommuniziert er häufiger mit Unternehmen. Zuvor hatte Präsident Moon Jae-in während seines Besuchs in Indien am 9. Juli eine Fabrik von Samsung Electronics in Noida besucht und dessen Vizevorsitzenden Lee Jae-yong getroffen. Finanzminister Kim Dong-yeon will Anfang August Samsung besuchen. Das weist darauf hin, dass die Regierung für wichtige Ziele wie die Schaffung von Arbeitsplätzen und ein innovationsbasiertes Wachstum die Kooperation von Unternehmen sucht.





Hinter Paiks Fabrikenbesuch wird auch Besorgnis über die Zukunft der koreanischen Halbleiterindustrie vermutet. Halbleiter stellen die größte Stütze der südkoreanischen Wirtschaft, insbesondere des Exports, dar. Im ersten Halbjahr machten Halbleiter über 20 Prozent des gesamten Exportvolumens aus. Jüngst werden jedoch besorgte Stimmen laut, nach denen der sogenannte Superzyklus, ein langjähriger Preisanstieg, wegen der Aufholjagd der Konkurrenz zu Ende gehen könnte. Der Industrieminister diskutierte nämlich vor Ort mit Unternehmern über Gegenmaßnahmen.





Paik stellte bei seinem Fabrikbesuch drei Strategien vor. Die erste Strategie ist die Entwicklung von Elementen und Werkstoffen der nächsten Generation, die vorhandene Halbleiterspeicher angesichts der Grenzen bei der Verkleinerung ersetzen werden. Damit soll Südkoreas globale Spitzenposition bei Halbleiterspeichern geschützt werden. Die zweite Strategie lautet die gemeinsame Entwicklung der „Fabless“- und „Foundry“-Industrie. Als Fabless werden auf das Entwerfen und die Entwicklung von Halbleitern spezialisierte Unternehmen bezeichnet. Ein Foundry ist ein Unternehmen, das Produkte im Auftrag von Fabless-Unternehmen herstellt.





Drittens, Südkorea will dafür sorgen, dass globale Hersteller von Halbleitermaterialien und -komponenten ihre Produktionsstätten ins Land verlegen. Dadurch will sich Südkorea zu einem globalen Zentrum für die Halbleiterproduktion entwickeln. Hierfür will das Industrieministerium das System zur Unterstützung der Investitionsanlockung umgestalten und Regulierungen reformieren.