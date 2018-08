Washington: Nordkorea verlangte kein Geld für Rückführung von Gebeinen von US-Gefallenen

ⓒ KBS News

Laut den USA hat Nordkorea kein Geld für die jüngste Rückführung der Gebeine von US-Gefallenen im Koreakrieg verlangt.





Nordkorea übergab am 27. Juli die sterblichen Überreste von 55 US-Soldaten. Ein Transportflugzeug der US-Streitkräfte brachte die Gebeine vom nordkoreanischen Wonsan aus zur US-Militärbasis Osan in Südkorea. Die Gebeine werden nach einem Identifizierungsverfahren nach Hawaii weitertransportiert, das Verfahren übernimmt die Behörde für die Suche nach Kriegsgefangenen und Vermissten (DPAA) des US-Verteidigungsministeriums.





Ursprünglich war erwartet worden, dass die Rückführung zügig erfolgen würde, jedoch gab es Verzögerungen. Nordkorea und die USA hatten sich nach Diskussionen auf Generalsebene am 15. Juli und Arbeitsgesprächen am 16. Juli auf die Rückführung der Gebeine von 55 US-Gefallenen geeinigt. Angesichts der Verzögerungen wurde spekuliert, dass Nordkorea Geld gefordert haben könnte. Die USA bestätigten nun offiziell, dass Pjöngjang keine solche Forderung unterbreitet hatte.





DPAA hatte mitgeteilt, dass man kein Geld im Gegenzug für die Übergabe der Gebeine von vermissten US-Amerikanern zahle. Zugleich war die Position bekannt gegeben worden, dass man die Befugnis habe, die im Zuge der Bergung und Rückführung der Gebeine entstandenen Kosten zu begleichen. Wie verlautete, hätten die USA im Zuge der Übernahme von Gebeinen von 629 vermutlichen US-Soldaten im Zeitraum von 1990 bis 2005 Nordkorea 22 Millionen Dollar gezahlt. Das heißt, dass rund 35.000 Dollar pro Person für die Kostenbegleichung gezahlt wurden. Laut Medienberichten hatten die USA außerdem Nordkorea 28 Millionen Dollar bereitgestellt, um die gemeinsame Suche nach den Gebeinen von US-Gefallenen im Zeitraum von 1996 bis 2005 zu unterstützen.





Die Rückführung der Gebeine von US-Gefallenen in der Vorwoche ist die erste Umsetzungsmaßnahme zu den Vereinbarungen beim USA-Nordkorea-Gipfel am 12. Juni in Singapur. Bei den Verhandlungen über die Denuklearisierung Nordkoreas hat es keine Forschritte gegeben. Daher gilt es als positives Signal für einen nächsten Schritt, dass Nordkorea die Gebeine übergab und kein Geld hierfür verlangte.