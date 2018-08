Bigbang-Ausstellung in Schanghai zum zehnten Debüt-Jubiläum

Obwohl mittlerweile vier von fünf Mitgliedern der Boygroup Bigbang ihren Militärdienst antraten, ging die Sonderausstellung zum zehnten Jubiläum ihres Debüts weiter.

Die Ausstellung „BIGBANG10 THE EXHIBITION A TO Z“ wurde im August 2016 anlässlich des zehnten Jahrestags ihres Debüts zum ersten Mal in Seoul veranstaltet. Die Mitglieder sollen für die Ausstellung gemeinsam 26 englische Wörter von A bis Z ausgewählt haben.

Im Ausland fand die Sonderausstellung im letzten Jahr zum ersten Mal in Taipei statt. In diesem Jahr ist Schanghai an der Reihe. Auch die chinesischen Fans können die Bigbang-Ausstellung vom 3. August bis zum 20. Oktober im Schanghai Global Harbor Einkaufszentrum besuchen.

Sowohl Kunstwerke, an denen die Bigbang-Mitglieder selbst gearbeitet haben, als auch zahlreiche Bilder, die hinter den Kulissen entstanden oder bislang unveröffentlichte Fotos werden den Fans gezeigt. Für die langjährigen Fans, die sich im Moment nach ihren Idolen sehnen, ist es eine gute Gelegenheit, in schönen Erinnerungen zu schwelgen.