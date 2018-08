Beliebtheit von BTS kennt kein Ende

ⓒ Melon

Fast jede Woche brechen die Jungs einen ihrer vielen Rekorde. Die Boygroup BTS besetzte am 19. Juli (Ortszeit) schon wieder den ersten Platz der Vorbestellungsliste von Amazon, und das sogar mit ihrem demnächst erscheinenden Repackage Album „Love Yourself : Answer“, das am 24. August veröffentlicht werden soll. Es soll das letzte Album ihrer sogenannten „Love Yourself“-Serie werden. Wie im Falle der zwei vorangegangenen Alben eroberte BTS gleich nach dem Beginn der Vorbestellung bei Amazon die Spitze der Bestsellerliste für CDs und Schallplatten.

Andererseits finden viele Fans von BTS es schade, dass die „Love Yourself“-Serie zu Ende geht. Durch dieses Projekt wollen die Mitglieder von BTS nach eigenen Angaben in den einzelnen Liedern ihre eigenen Geschichten erzählen. Grund genug, dass die Fans so begeistert von den Songs der Serie “Love yourself” waren und sind.