Black Pink besetzt vier Wochen lang den ersten Platz

ⓒ Melon

„Ddu du Ddu du”, an diesem Lied kommt in Korea zurzeit niemand vorbei? Es ist ein absoluter Ohrwurm. Man beginnt bereits zu trällern, wenn man allein den Titel hört.

Unter den vielen erfolgreichen Girlgroups in Korea ist im Moment Black Pink am beliebtesten. Sie führen nämlich die unterschiedlichsten Charts an. Sie besetzten vom 15. Juni bis zum 14. Juli dreißig Tage den ersten Platz der Melon Tagescharts. Melon ist einer der in Korea häufig benutzten Streaming-Services. Davor stiegen die vier Damen als erste K-Pop Girlgroup in die Billboard Albumcharts 200 und in die Singlecharts Top 100 ein und landeten jeweils auf Platz 40 und 55.