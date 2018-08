Mamamoo steigt erstmals in Billboard Social 50 ein

ⓒ Melon

Gleich nach ihrer Rückkehr in die koreanische Musikszene stürmt die Girlgroup Mamamoo nicht nur die heimischen, sondern auch die vielen Charts im Ausland.

Unter anderem landete Mamamoo vor kurzem auf Platz 47 der Charts „Social 50“ von Billboard. Die „Social 50“ setzen sich aus den beliebtesten und einflussreichsten Künstlern auf sozialen Netzwerken wie Facebook, YouTube, Instagram et cetera zusammen. Billboard war auch begeistert von ihren attraktiven und verführenden Performances, die die Girls immer mit Leidenschaft auf der Bühne abliefern würden.

Ihr neues Minialbum „Red Moon“ ist aber nicht nur bei Billboard beliebt, sondern führt die iTunes Charts in südostasiatischen Ländern wie Singapur und Vietnam an. Am 18. und 19. August haben die Fans die Gelegenheit, das beeindruckende Gesangstalent und die Choreografie der Damen von Mamamoo live zu erleben. Das dritte Konzert der Band wird an den beiden Tagen in der Handballsporthalle des Olympia-Parks in Seoul veranstaltet.