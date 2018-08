30 Jahre Mobiltelefon

Heutzutage ist es eine Selbstverständlichkeit, ein Smarpthone zu besitzen. Fast jeder Koreaner, ob jung oder alt, nutzt ein Smartphone. Vor 30 Jahren, als das Mobiltelefon zum ersten mal in Korea eingeführt wurde, konnte man sich aber kaum vorstellen, dass das kleine Gerät in der Hand später zu einem Multitalent für Arbeit und Alltag werde.

In Korea begann man anlässlich der Olympischen Spiele 1988 in Seoul das Mobiltelefon zu nutzen. Zum 30. Jahrestag der Einführung des Handy wird in einer Sonderausstellung im Nationalen Museum für koreanische Zeitgeschichte die Entwicklung des Mobilfunks beleuchtet.