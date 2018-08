Mein Vater ist eigenartig 6: 무슨 일이세요?

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „무슨 일이세요?; museun iriseyo“

Deutsch: „Was gibt‘s?“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





무슨 Fragewort für „welches“

일 Nomen, hier für „Angelegenheit, Vorfall“

이- Stamm der Kopula 이다 für „sein“

-세요 höfliche Frageendung





Der Ausdruck „무슨 일이세요?“ bedeutet wortwörtlich „Welche Angelegenheit ist es?“. Damit erkundigt sich der Sprecher bei seinem Gesprächspartner, um welche Angelegenheit es geht oder was denn passiert ist. Der Ausdruck kommt in diesem Sinne dem deutschen „Was gibt’s?“, „Was ist los?“ oder „Um was geht es?“ nahe.

Die nicht-höfliche Form davon benötigt die nicht-höfliche Frageendung -야: 무슨 일이야?





Ergänzungen

미용실: Nomen für „Friseursalon“

화장실: Nomen für „Toilette“ (Raum)

변기: Nomen für „Klosettbecken“