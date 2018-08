Gesetz für Rückerstattung mängelbehafteter Neuwagen tritt nächstes Jahr in Kraft

ⓒ KBS News

Details des sogenannten Lemon Law, ein Gesetz für einen Umtausch oder die Rückerstattung neuer Autos im Falle wiederholter Störungen sind festgelegt worden.





Die Bezeichnung „Lemon Law“ rührt daher, dass man eine Zitrone (Montagsauto) mit einer Orange (normales Auto) verwechselt und jene kauft. Die südkoreanische Version der Lemon Laws, die Novelle zum Gesetz zur Fahrzeugverwaltung wurde jüngst von der Nationalversammlung verabschiedet. Das neue Gesetz tritt im Januar 2019 in Kraft.





Gemäß dem Gesetz ist ein Umtausch oder die Rückerstattung möglich, sollten binnen einem Jahr nach dem Kauf eines neuen Autos drei Mal schwerwiegende Mängel oder vier Mal allgemeine Mängel aufgetreten sein oder sollte die gesamte Dauer der Reparatur 30 Tage übertreffen. Hierfür müssen in dem Kaufvertrag Bestimmungen über einen Umtausch oder die Rückerstattung enthalten sein. Es sollen Befürchtungen über die Sicherheit oder die Verletzung des ökonomischen Wertes als Folge der Mängel bestehen.





Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Transport änderte unterdessen die Durchführungsverordnung und -regeln des Gesetzes zum Fahrzeugmanagement und verkündete die Änderungen. Darin werden Bedingungen für die Rückerstattung und den Umtausch, deren Ausmaß und Verfahren im Detail genannt. In dem Gesetz werden Probleme mit Motor, Getriebe und der Bremsanlage als schwerwiegende Mängel definiert. In der Durchführungsverordnung und den -Regeln wurden Mängel weiterer Vorrichtungen wie der Stoßdämpfer in die Liste der gravierenden Mängel aufgenommen.





Über einen Austausch und die Rückerstattung wird ein Ausschuss zur Überprüfung von Sicherheit und Mängeln von Fahrzeugen entscheiden. Das Gremium wird sich aus Experten auf den Gebieten Rechtswissenschaft, Autos und Verbraucherschutz zusammensetzen. Die Rückerstattung wird nach Abzug der Summe, die der bis dahin zurückgelegten Strecke entspricht, vom Fahrzeugpreis erfolgen.





Das „Lemon Law“ erregt insbesondere im Zusammenhang mit einer Sammelklage von BMW-Fahrern große Aufmerksamkeit. Sie verklagten BMW Korea angesichts einer Brandgefahr, nachdem in den letzten acht Monaten 28 BMW-Autos während der Fahrt Feuer fingen.