Hochrangiger chinesischer Außenpolitiker stattete Geheimbesuch in Südkorea ab

Anlässlich des nun bekannten Geheimbesuchs von Yang Jiechi, Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas, in Südkorea richtet sich die Aufmerksamkeit auf Entwicklungen hinsichtlich einer Erklärung des Endes des Koreakriegs.





Die koreanische Halbinsel befindet sich derzeit formell in einem Waffenstillstand. Eine Erklärung des Kriegsendes stellt den ersten Schritt für die Schaffung eines dauerhaften Friedensregimes durch die Ersetzung des Waffenstillstandsabkommens durch einen Friedensvertrag dar.





Südkoreas Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un einigten sich darauf, eine Erklärung des Kriegsendes binnen dieses Jahres anzustreben. In der bei ihrem Treffen am 27. April unterzeichneten Panmunjom-Erklärung steht, sie würden die Abhaltung von Dreier-Treffen zwischen beiden Koreas und den USA oder von Vierer-Treffen auch mit China aktiv anstreben, um ein dauerhaftes und stabiles Friedensregime zu schaffen. Danach kam der USA-Nordkorea-Gipfel zustande. Seitdem wird die Erklärung des Kriegsendes mit beiden Koreas und den USA im Zentrum angestrebt.





Die Bemühungen um die Erklärung des Kriegsendes gerieten jedoch ins Stocken, da Nordkorea und die USA Differenzen über die Denuklearisierung offenbarten. US-Außenminister Mike Pompeo forderte bei seinem Besuch in Nordkorea Anfang Juli einen Zeitplan für die Denuklearisierung. Wie verlautete, habe Nordkorea verlangt, dass zuerst das Kriegsende erklärt werden solle. Südkorea will Gespräche fortsetzen und das Kriegsende zügig verkünden, um ein Friedensregime aufbauen zu können. Mit der Erklärung des Kriegsendes solle ein weiterer Schritt getan werden, um die Denuklearisierung und Sicherheitsgarantien zu fördern. China zeigte sich anfangs eher desinteressiert, nahm in letzter Zeit anscheinend aber eine aktive Haltung ein. Yangs Geheimbesuch in Südkorea offenbarte diese Position Chinas deutlich, meinen Beobachter.





China hatte Truppen in den Koreakrieg geschickt, um Nordkorea zu unterstützen. Daher könnte Chinas Beteiligung an der Erklärung des Kriegsendes akzeptiert werden. Die Erklärung des Kriegsendes ist weder ein gesetzliches noch ein institutionelles Verfahren für die Beendigung eines Kriegs. Sie hat eher den Charakter einer politischen Erklärung. Chinas aktives Vorgehen trotzdem deutet darauf hin, dass Peking vom Prozess der Schaffung eines Friedensregimes auf der koreanischen Halbinsel nicht ausgeschlossen werden wolle.