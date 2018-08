Fußballspieler Koo Ja-cheol plant Rücktritt aus Nationalteam und Vertragsverlängerung mit Augsburg

ⓒ YONHAP News

Fußballspieler Koo Ja-cheol gab seinen Wunsch, den Vertrag mit dem Bundesligisten FC Augsburg zu verlängern, bekannt. Gleichzeitig deutete er die Möglichkeit des Rücktritts aus der südkoreanischen Nationalmannschaft an. In einem Interview mit der Fußballzeitschrift „Kicker“ sagte der Profi, er wolle beim FC Augsburg bleiben. Der Verein bedeute ihm sehr viel.





Koo Ja-cheol begann seine Fußball-Karriere in der K-League, beim Verein Jeju United. 2011 debütierte er im Trikot des Vfl Wolfsburg in der Bundesliga. 2012 wurde er an den FC Augsburg ausgeliehen. 2014 wechselte der Spieler zum FSV Mainz 05 für den er 39 Bundesligaspiele bestritt. Im August 2015 kehrte Koo zum FC Augsburg zurück und unterschrieb einen bis 2017 gültigen Vertrag, den er im vergangenen Jahr bis Juni 2019 verlängerte.





Seit 2008 absolvierte Koo Ja-cheol 70 Länderspiele für Südkorea, bei denen er 19 Treffer erzielte. Den Wunsch, in Zukunft nicht mehr für Südkorea auflaufen zu wollen, begründet der Mittelfeldspieler mit der großen Belastung. Koo sagte, er habe zehn Jahre für die Nationalmannschaft gespielt und immer alles gegeben. Acht Jahre lang sei er zwischen Südkorea und Deutschland hin- und hergeflogen. Er sei oft verletzt gewesen, habe viel Druck verspürt und Stress gehabt. Manchmal habe er dadurch das Gefühl gehabt, keiner der beiden Mannschaften richtig helfen zu können.





In Zukunft möchte Koo seine ganze Kraft beim FC Augsburg einbringen. Wenn er sich voll auf die Bundesliga konzentriere, könne er bessere Leistungen bringen.





Koo Ja-cheol gab jedoch bekannt, über seine Zukunft mit dem koreanischen Fußballverband sprechen zu wollen. Er habe seine Absichten bekannt gemacht und man werde gemeinsam eine Entscheidung treffen.