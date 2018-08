Koreanische Fechter erzielen bisher bestes WM-Ergebnis

ⓒ YONHAP News

Die koreanischen Fechter sind mit dem bisher besten WM-Ergebnis heimgekehrt. Bei der Fecht-Weltmeisterschaft im Chinesischen Wuxi gewannen sie zwei Gold, zwei Silber- und drei Bronzemedaillen. In der Gesamtwertung belegten sie damit den zweiten Platz. Italien wurde Sieger der Nationenwertung. Die koreanischen Fechtsportler schafften es in allen Wettbewerben mindestens bis ins Halbfinale.





Am letzten Turniertag gewann das Säbelteam der Frauen Bronze im Mannschaftswettkampf. Das Team bestehend aus Olympiasiegerin Kim Ji-yeon, Hwang Seon-a, Yoon Ji-su und Choi Soo-yeon besiegte im Kampf um den dritten Platz die Gegnerinnen aus Italien mit 45:40. Das Säbelteam der Männer aus Kim Jung-hwan, Gu Bon-gil, Kim Jun-ho und Oh Sang-wook gewann Gold im Mannschaftswettkampf. Im Mannschaftswettkampf konnten die koreanischen Säbelfechter ihren Titel bei der WM 2017 in Leipzig verteidigen. Das Degenteam der Frauen und Männer holte jeweils im Mannschaftswettkampf die Silbermedaille.





Im Einzel gewann Säbelfechter Kim Jung-hwan die Goldmedaille. Teamkollege Kim Jun-ho holte Bronze. Auch Florettfechter Heo Jun sicherte sich im Einzel den dritten Platz.