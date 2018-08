Gesamtkoreanisches Ruderteam trainiert für Asienspiele 2018

ⓒ YONHAP News

Nordkoreanische Ahtleten, die bei den Asienspielen 2018 in Jakarta-Palembang in gesamtkoreanischen Teams mit Südkoreanern an den Start gehen, sind für das gemeinsame Training in Südkorea eingetroffen. Eingereist sind 18 Kanusportler, acht Rudersportler und vier Basketballspielerinnen.





Die Kanu- und Rudersportler werden mit den südkoreanischen Teamkollegen bis zum 21. August auf dem Tangeumsee trainieren. Auf dem See befindet sich eine internationale Regattastrecke. Der Schwerpunkt des Trainings liegt darauf, die Teamarbeit zwischen den Athleten beider Koreas zu fördern.





Bei den Asienpielen nehmen gesamtkoreanische Einheitsteams in den Ruderdisziplinen Vierer ohne Steuermann und Achter der Männer teil. Die Frauen gehen im Leichtgewicht Doppel als Korea-Team an den Start. Im Drachenboot will das Einheitsteam aus nordkoreanischen und südkoreanischen Kanusportlern den Goldfavoriten China besiegen.





Süd- und Nordkorea waren übereingekommen, für die Teilnahme an den Asienspielen in Jakarta-Palembang Einheitsteams in den Disziplinen Rudern, Kanu und Frauen-Basketball zu bilden. Beide Koreas hatten diesbezüglich Sportlerlisten ausgetauscht. Als gemeinsamer Trainingsort fiel nach der Abwägung zwischen mehreren Alternativen die Wahl auf die internationale Regattastrecke auf dem Tangeumsee. Dort fanden 2013 die Ruder-Weltmeisterschaften und 2014 die Ruderwettbewerbe der Asienspiele statt.