US-Außenministerium bestätigt Unterstützung für Schließung von Industriepark Kaesong

Eine Wiederaufnahme der Produktion im innerkoreanischen Industriepark Kaesong ist eine sehr komplizierte Angelegenheit, die mit den Sanktionen der USA und der Vereinten Nationen gegen Nordkorea zusammenhängt.





Die Industriezone in Kaesong bleibt geschlossen, nachdem die damalige südkoreanische Regierung im Februar 2016 den Betriebsstopp beschloss. Mit der Entscheidung reagierte sie auf Nordkoreas vierten Atomtest und Raketenabschuss. Der Industriepark Kaesong stellt ein wirtschaftliches Kooperationsprojekt zwischen beiden Koreas dar. Südkorea tätigte Investitionen, während Nordkorea ein Gelände und Arbeitskräfte zur Verfügung stellte. Da auf diese Weise Bargeld nach Nordkorea floss, stand das Projekt in gewisser Hinsicht im Widerspruch zu den UN-Sanktionen gegen Pjöngjang. Jedoch war das Projekt nicht davon betroffen, weil es zur Schaffung von Arbeitsplätzen für Einwohner in Nordkorea diente.





Seouls Entscheidung für den Betriebstopp 2016 beruhte auf dem Verdacht, dass in den Industriepark eingesetzte Finanzmittel zweckentfremdet würden. Der damalige Vereinigungsminister Hong Young-pyo sagte, dass schätzungsweise 70 Prozent der nach Kaesong geflossenen Finanzmittel dem Sekretariat der Arbeiterpartei gezahlt und für die Entwicklung von Atomwaffen und Raketen ausgegeben würden. Der Verdacht war überzeugend, da die Löhne für nordkoreanische Arbeitnehmer nicht direkt an sie gezahlt wurden. Nordkoreas zuständige Behörde erhielt die in US-Dollar gezahlten Löhne. Die Zahlungen an die Arbeiter erfolgten in der nordkoreanischen Währung. Vor der Schließung waren etwa 54.000 Nordkoreaner dort beschäftigt, ihre Löhne betrugen 100 Millionen Dollar im Jahr.





Für die Zweckentfremdung der Löhne gab es jedoch kaum konkrete Beweise. Daher war der angegebene Grund des Projekts maßgebend, den Nordkoreanern Arbeitsplätze zu gewähren. Jedoch verlor diese Argumentation an Überzeugung, nachdem die Sanktionen nach Nordkoreas viertem Atomtest erheblich verschärft wurden. Diese Situation spielte auch eine Rolle für die Entscheidung der südkoreanischen Regierung.





Vor diesem Hintergrund ist die Bestätigung der Unterstützung des US-Außenministeriums für die Schließung zu verstehen. Dies ist auch ein Bestandteil des Tauziehens zwischen den USA und Nordkorea um die Denuklearisierung. Nordkorea fordert, dass Sicherheitsgarantien vorausgehen und zügig das Ende des Kriegs erklärt werden sollte. Die USA beharren dagegen darauf, dass zuerst die Denuklearisierung erfolgen sollte, und wollen die Sanktionen nicht vorher lockern.