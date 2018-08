Rezitieren von Gedichten und Geschichten

Heutzutage trägt man Bücher oder Gedichte nicht mehr laut vor, es sei denn zu besonderen Anlässen. Doch in der Vergangenheit verstand man Lesen nicht als eine stille Handlung, stattdessen trug man etwas mit lauter Stimme vor. Wird eine Geschichte oder ein Gedicht über einen längeren Zeitraum laut vorgetragen, entwickelt sich ein Rhythmus und das Ganze beginnt wie ein Lied zu klingen. Im Pansori „Chunhyangga”춘향가 gibt es eine Passage, in der die männliche Hauptfigur Lee Mong-ryong einen Text wie ein Liebeslied rezitiert. Lee hat sich auf den ersten Blick in Chunhyang verliebt und ihr versprochen, sie spät am Abend zu besuchen. Bis dahin versucht er zu lesen, aber er kann sich nicht konzentrieren, da all seine Gedanken bei dem schönen Mädchen sind, das er kurz davor gesehen hatte. Er versucht seine Konzentration zurückzugewinnen, indem er einen als Kind bereits erlernten Text aus 1000 chinesischen Schriftzeichen laut vorliest. Doch nach einer Weile geben die Wörter aus seinem Mund nicht mehr die tiefgründige Bedeutung des Textes wieder, sondern drücken seine Sehnsucht nach Chunhyang aus.





Durch seine Interpretation erhält der Text eine völlig andere Bedeutung als ursprünglich vorgesehen. Lees Fähigkeit, aus dem Stegreif eine andere Bedeutung abzuleiten, weist daraufhin, dass er auch die ursprüngliche Bedeutung des Textes verstanden haben muss. Und so ist es keine Überraschung, dass Lee später die Beamtenprüfung trotz seines jungen Alters mit Bravour besteht. Mit dieser Passage wird Lee Mong-ryong nicht nur als ein verliebter junger Mann, sondern auch als ein äußerst intelligenter und kompetenter Gelehrte dargestellt. Im alten Korea waren Gelehrte in der Lage, philsophische Texte in Lieder umzuwandeln. Und noch leichter muss es für sie gewesen sein, Gedichte in Lieder zu verwandeln. Das Hinzufügen einer Melodie sowie eines Rhythmus zu einem chinesischen Gedicht wird als „Sichang시창” bezeichnet. Das Sichang-Stück mit dem Titel „Gwansanyungma” 관산융마 wurde geschrieben von Shin Gwang-su신광수, einem Gelehrten aus der Joseon-Zeit. Es gewann bei der staatlichen Beamtenprüfung den zweiten Platz. Später wurde das Gedicht gern von den Unterhaltungskünstlerinnen bzw. Gisaeng aus Pjöngjang gesungen. Zu dem Lied hinterließ Shin folgende Aufzeichnung:





Als ich mich mit Moran in Seoju aufhielt, stiegen wir zu dem schönen Pavillon am Fluss Daedonggang hinauf und genossen die Fahrt auf einem mit Bildern geschmückten Boot. Wir verbrachten auch unsere Zeit im Lampenschein oder unter dem Mond. Und immer wenn Moran mein Gedicht „Gwansangyungma“ sang, ließ ihre Stimme die vorbeiziehenden Wolken anhalten.





Wie ist es aber bestellt um das Rezitieren von Geschichten? Das singende Vortragen einer Geschichte, so wie es damals in Seoul und in der Region Gyeonggi üblich war, wird als „Songseo“ 송서 bezeichnet. Von allen Songseo-Stücken ist „Samseolgi”삼설기, eine Sammlung aus Kurzgeschichten, am bekanntesten. Eine der Geschichten erzählt von drei konfuzianischen Gelehrten, die irrtümlicherweise ins Jenseits befördert werden. Der Gott der Unterwelt gesteht seinen Fehler ein und verspricht den Gelehrten, ihre Wünsche für ihr nächstes Leben zu erfüllen. Einer der Gelehrten wünscht sich daraufhin das Leben eines Helden, während ein anderer im nächsten Leben ein hochrangiger Beamter werden möchte. Der Wunsch des dritten Gelehrten stellt den Gott der Unterwelt jedoch vor ein Problem. Denn dieser möchte in eine gute Familie geboren werden, eine gute Ausbildung erhalten, seinen Eltern ein guter Sohn sein, selbst mit liebenden Kindern gesegnet sein sowie ein langes Leben in Komfort und Gesundheit leben. Das mag sich nach einem bescheidenen Wunsch anhören, doch der Gott der Unterwelt sieht das anders. Und so fährt er ganz aufgebracht den dritten Gelehrten an: „Wenn das so einfach zu bewerkstelligen wäre, würde ich sofort als König der Unterwelt abdanken und so leben wollen.“ Wie schwierig es tatsächlich ist, ein gewöhnliches Leben gut zu leben, wird damit noch einmal vor Augen bzw. vor Ohren geführt.





