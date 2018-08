Die Furcht vor einem Währungskrieg zwischen China und den USA

ⓒ Getty Images Bank

Der Handelskonflikt zwischen den USA und China könnte schon bald in einem Währungskrieg münden. Dies erhöht die Unsicherheiten im weltweiten Finanzmarkt. Der Experte Kim Gwang-seok von der Graduiertenschule für Internationale Studien an der Hanyang-Universität sagt zum Thema:





Am 24. Juli legte die chinesische Volksbank den Yuan-Referenzkurs auf 6,7891 pro Dollar fest. Das ist um 0,44 Prozent niedriger als am Tag davor, als der Yuan zum ersten Mal in acht Handelstagen aufgewertet wurde. Nur einen Tag später ging der Wert der chinesischen Währung wieder zurück. Ein schwächerer Yuan könnte für die chinesischen Exportunternehmen von Vorteil sein und die einheimische Wirtschaft ankurbeln. China nutzt seine Währungspolitik, um den Schaden durch den Handelskonflikt mit den USA möglichst gering zu halten und verschiedene Probleme im Inland zu lösen. Dazu gehören auch diejenigen, die mit dem Wohnungsmarkt und der industriellen Restrukturierung zu tun haben. Ein Handelskrieg kann auch als Zollkonflikt beschrieben werden. Die US-Zölle auf chinesische Waren machen diese im amerikanischen Markt teuer. China wertet seine Währung ab, um die Zolloffensive der USA zu neutralisieren.





Chinas Zentralbank wertete den Yuan am 24. Juli auf das niedrigste Niveau gegenüber dem Dollar seit einem Jahr ab. Am darauffolgenden Tag wurde der Referenzkurs auf 6,8 pro Dollar festgelegt. Der steigende Dollar-Yuan-Kurs stellt eine Abwertung der chinesischen Währung dar. Die Abwertung kann im Zusammenhang mit den Handelsspannungen zwischen den USA und China erklärt werden. Am 19. Juli hatte US-Präsident Donald Trump die EU und China beschuldigt, ihre Währungen zu manipulieren. Um seine Geldpolitik zu stärken, wertete China seine Währung ab. Es gibt die Befürchtung, dass die USA im Oktober China als Währungsmanipulator brandmarken:





Das Finanzministerium hat drei Kriterien für die Bestimmung als Währungsmanipulator. Das sind ein jährlicher Handelsüberschuss mit den USA von über 20 Milliarden Dollar, ein Leistungsbilanzplus, das 3 Prozent des Landes-BIP (Bruttoinlandsprodukt) übersteigt, sowie ein einseitiges Eingreifen in den Devisenmarkt mit einem Nettokauf ausländischer Währungen im Wert von über 2 Prozent des BIP. China erfüllt ohne Zweifel die erste Bedingung, da es einen Überschuss von etwa 300 Milliarden Dollar im Handel mit den USA erzielt. Doch auf China treffen nicht die anderen beiden Bedingungen zu. Sein Leistungsbilanzüberschuss entspricht bloß 1,4 Prozent seines BIP. Es ist wahr, dass China über ein Jahr im Devisenmarkt interveniert hat, doch der Umfang ist recht klein, und es war eine zweiseitige Intervention.





Sollten die USA ein älteres Gesetz, das als Omnibus Trade and Competitiveness Act bekannt ist, anwenden, käme China in Schwierigkeiten:





Sollte China im Oktober als Währungsmanipulator genannt werden, werden die USA ihre Unterstützung für amerikanische Unternehmen stoppen, die in China investieren. Auch könnten sich chinesische Firmen nicht an massiven öffentlichen Projekten in den USA beteiligen. Viele chinesische Unternehmen müssten sich einer Restrukturierung unterziehen. Der Internationale Währungsfonds wird seine Beobachtung des Yuan verstärken. Und die USA werden zusätzliche finanzielle Vergeltungsmaßnahmen gegen China ergreifen. Diese Faktoren könnten in den weltweiten Finanzmärkten große Verwirrung stiften und schließlich auch den Realsektor treffen.





Die Finanznachrichtenagentur Bloomberg warnt, ein Währungskrieg zwischen den USA und China könnte auch Aktienkurse, Ölpreise und Vermögenswerte in den aufstrebenden Märkten beeinträchtigen. Kleinere und offene Länder wie Südkorea, Ungarn oder die Tschechische Republik könnten zu den größten Verlierern zählen. Länder wie Südkorea, die ihre Rohstoffe importieren und Teile oder Fertigprodukte exportieren, werden ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Auf der anderen Seite könnte ein Währungskrieg zwischen China und den USA aber auch gut für die koreanische Währung und den Aktienmarkt des Landes sein:





Zusammen mit der Abwertung des Yuan könnte auch der koreanische Won fallen, was einen positiven Effekt auf Koreas Exporte haben würde. Doch der Yuan könnte wegen des Drucks aus Washington aufgewertet werden. Die Aufwertung könnte dafür sorgen, dass der koreanische Aktienmarkt sich erholt und eine positive Wirkung auf die koreanische Währung haben.





Als der Yuan 2015 und 2016 schwach war, wurde viel Kapital aus dem Land abgezogen. Um eine ähnliche Situation zu vermeiden, könnte China versuchen, den Yuan niedrig zu halten. Die koreanische Währung und die Börse in Korea vollziehen mit der Wertentwicklung des Yuan und den chinesischen Aktienkursen synchrone Bewegungen. Südkorea muss also die Risiken durch eine starke Schwankung des Yuan genau abschätzen. Ein Rückschlag für die chinesischen Exporte und eine wirtschaftliche Verlangsamung wird sich auch für Südkorea negativ auswirken, das zahlreiche Zwischengüter nach China verkauft:





Mittel- und langfristig ist es nötig für Südkorea, seine Exportziele zu erweitern und sich eine Produktionsbasis in verschiedenen anderen Ländern als China zu verschaffen. Insbesondere kleine und mittelgroße Unternehmen haben weniger Mittel, die makroökonomischen Indikatoren zu beobachten, einschließlich der Devisenschwankungen und der Zinsveränderungen. Die Regierung sollte also an die Unternehmen wichtige Informationen weitergeben.





Die exportorientierte südkoreanische Wirtschaft reagiert rasch auf weltweite Wirtschaftskrisen. Südkorea muss also für den Fall eines Währungskriegs zwischen den USA und China gewappnet sein.