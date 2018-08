SK Telecom entwickelt KI-Lautsprecher

ⓒ SK TELECOM

Diesmal wollen wir Ihnen den koreanischen Mobilfunkanbieter SK Telecom vorstellen, der einen neuen Lautsprecher mit künstlicher Intelligenz (KI) entwickelt hat, der mit Beleuchtungsoptionen ausgestattet ist. Der Teammanager bei SK Telecom Innovation Cell, Kim Yeon-gyu, sagt:





Das KI-Gerät wird NUGU Candle genannt. Es verbindet einen KI-Sprachassistenten mit Stimmungsbeleuchtung. Der Lautsprecher erkennt die Stimme eines Sprechers, der das Licht an- und ausschalten kann, indem er Sprachbefehle erteilt. Es kann aber auch über das Tastfeld auf dem Gerät gesteuert werden. Es bietet die optimale Beleuchtung für bestimmte Aktionen, einschließlich stillen, schlafen und lesen. Das populärste Merkmal ist der „Sunrise Morning Call”, der eine einzigartige Wachfunktion bietet. Wenn der Benutzer eine bestimmte Zeit festlegt, schaltet der Lautsprecher stufenweise 30 Minuten vor der eingestellten Zeit das Licht an. Auch gibt er Vogelgeräusche von sich, so dass der Benutzer natürlicher aufwacht.





Der KI-Lautsprecher ist mit Funktionen für das Internet der Dinge (IoT) ausgerüstet, so dass verschieden Lichtoptionen bestehen. SK Telecom will die KI-Technologie auf sämtliche Wohnungsobjekte anwenden. Der Kern ist der Lautsprecher, durch den sich über Sprachbefehle verschiedene Dinge in einer Smart-Wohnung von einem zentralen Ort aus kontrollieren lassen, etwa die Beleuchtung, die Kühlung, der Boiler oder verschiedene IT-Geräte. Der erste KI-Lautsprecher in Korea wurde 2016 auf den Markt gebracht:





KI-basierte Geschäftsfelder werden die neue Plattformindustrie der Zukunft sein. Mit dem Aufkommen von PCs und dem Internet dauerte die Internet-Ära etwa zehn Jahre. Dann dauerte die Mobil-Ära weitere zehn Jahre. Vor zwei oder drei Jahren begannen manche, den Slogan vom „KI-Zuerst“ zu verbreiten. Wir glaubten, dass die neue Welle Veränderungen in der bestehenden Ordnung mit sich bringt. KI-Merkmale sind in unserem mobilen Navigationssystem T-Map und im Internetprotokoll-Fernsehservice eingebettet. Wir bauen unser eigenes KI-Ökosystem auf.





SK Telecom, das 1984 startete, war 1996 das erste Unternehmen weltweit, das den Mobilfunkstandard CDMA kommerzialisierte. Damit schuf es die Grundlage für eine unabhängige technologische Entwicklung. Später führte es die Trends für die 4G-LTE- und mobilen IPTV-Dienste an und vermarktete als erstes Unternehmen den LTE-Service:





ⓒ SK TELECOM

Eine der wichtigsten Technologien von SK Telecom ist die Stimmenerkennung für die koreanische Sprache. Zahlreiche Teilnehmer nutzen SK Telecom, und die große Datenmenge hilft, die Leistung der stimmbasierten KI-Funktion zu verbessern.





SK Telecom kombiniert seine Dienste mit den verschiedenen Technologien für den Mobilfunk der 5. Generation, KI, Big Data und IoT. Als führender Mobilfunkanbieter hat das Unternehmen eine Reihe von KI-Produkten entwickelt, einschließlich des KI-Lautsprechers und der KI-Set-Top-Box. Jetzt wendet es KI-Funktionen für Autos an:





Wir stellten uns vor, dass die stimmliche Benutzerschnittstelle am effektivsten genutzt werden kann, wenn die Nutzer ihre Hände voll haben. Unsere KI-aktivierte Navigation hat vier Merkmale. Erstens, die Nutzer können die Basisfunktionen der Navigation durch die Stimme kontrollieren, wie etwa die Zieleingabe oder Stopps durch Stimmenbefehle, ohne dass sie ihre Hände vom Steuer nehmen müssen. Zweitens, die Nutzer können anrufen oder Anrufe per Stimme entgegennehmen, während sie fahren, oder auch Textnachrichten versenden. Drittens, sie können über die Stimmeingabe Musikwünsche äußern oder das Radioprogramm auswählen. Außerdem hat die Navigation eine Smart-Home-Funktion. Wenn der Fahrer zum Beispiel einen Parkplatz erreicht und sagt: „Aria, stelle die Kühlanlage zuhause an“, so wird die Anlage in Gang gesetzt, noch bevor der Fahrer seine Wohnung erreicht.





Die KI-Funktionen können zur Bequemlichkeit wie zur Fahrsicherheit beitragen. Globale Unternehmen konkurrieren im Markt für Connected-Car-Technologien. SK Telecom stellte im vergangenen Jahr seinen virtuellen Assistenten T Map X NUGU vor, das ist eine Kombination der populärsten Navigations-App in Korea, T Map, und der KI-Plattform des Unternehmens, NUGU. Diese smarte Navigation versteht nicht nur Worte, sondern auch ihren Kontext:





Wir wollen T Map in eine In-Car-Infortainment-Plattform entwickeln. Das Wort Infortainment setzt sich aus “Information” und “Entertainment” zusammen. T Map hat bereits Funktionen wie Navigation und Musik hören. Doch sie wurden durch Infortainment-Dienste erweitert. Wir hoffen, eine Welt schaffen zu können, in der alles einfach mit Worten getan werden kann. Wir werden ein neues Profitmodell in diesem Geschäftsfeld erarbeiten und dadurch auch zur Entwicklung der Volkswirtschaft beitragen. Unser Fernziel ist es, diesen positiven Zyklus zu schaffen.





ⓒ SK TELECOM