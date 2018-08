Süd- und Nordkorea führen erneut Gespräche über militärische Entspannung

ⓒ KBS



Offiziere auf Generalsebene aus Süd- und Nordkorea haben sich am Dienstag im Grenzort Panmunjom zu neuen Gesprächen über Schritte zur militärischen Entspannung getroffen. Es waren die zweiten innerkoreanischen Militärgespräche seit dem Antritt des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in. Nordkorea hatte die jüngsten Gespräche überraschend vorgeschlagen. Zum Thema sagt der Forscher Shin Beom-chul vom Asan-Institut für Politik-Studien:





Bei den Militärgesprächen ging es darum, die Panmunjom-Erklärung schrittweise umzusetzen. Beide Seiten diskutierten über Maßnahmen zur Reduzierung der militärischen Spannungen und zur Schaffung gegenseitigen Vertrauens. Süd- und Nordkorea haben bereits ihre Propaganda-Sendungen an der Grenze eingestellt. Bei den ersten Gesprächen auf Generalsebene seit dem innerkoreanischen Gipfeltreffen in diesem Jahr hatten sich beide Seiten auf die Wiederherstellung der militärischen Kommunikationsleitungen geeinigt. Südkorea verschob zudem einen Teil seiner gemeinsamen Militärübungen mit den USA, um Vertrauen zu schaffen. Nordkorea hofft seinerseits, die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Südkorea anzukurbeln, während es eine Denuklearisierung nur langsam vorantreibt. Das ist der Grund, warum Pjöngjang diese Militärgespräche wollte.





Die ersten Militärgespräche zwischen beiden Ländern in diesem Jahr fanden am 14. Juni statt, zwei Tage nach dem Gipfeltreffen zwischen Nordkorea und den USA. Die jüngsten Gespräche in dieser Woche erfolgten in freundschaftlicher Atmosphäre:





Süd- und Nordkorea sprachen hauptsächlich über das Ziel, die demilitarisierte Zone, oder DMZ, in eine Friedenszone umzuwandeln. Dazu gehören die Entmilitarisierung der Gemeinsamen Sicherheitszone in der DMZ sowie der versuchsweise Abzug von einigen Grenzsoldaten. Beide Seiten einigten sich auch darauf, gemeinsam die sterblichen Überreste gefallener Soldaten in der DMZ auszugraben, so wie Nordkorea die Gebeine gefallener amerikanischer Soldaten des Korea-Kriegs übergeben hat. Auch scheint es Fortschritte dabei gegeben zu haben, eine Friedenszone nahe der Nördlichen Grenzlinie im Westmeer einzurichten. Das ist ein konfliktreiches Gebiet. Beide Seiten waren der Ansicht, dass Schussübungen und die Tarnung von Artilleriegeschützen an der Küste ausgesetzt werden müssten.





Die Schaffung einer Friedenszone innerhalb der DMZ ist Teil der Vereinbarungen des Korea-Gipfels vom 27. April in Panmunjom. Insbesondere der Abzug von Soldaten in der DMZ, in die gemäß dem Waffenstillstandsabkommen von 1953 keine schweren Waffen gebracht werden dürfen, wäre ein wichtiger Schritt der Entspannung. Allerdings endeten die Militärgespräche ohne konkrete Zusagen:





Südkorea scheint das Tempo anpassen zu wollen. Vertrauensbildende Maßnahmen werden zwischen beiden koreanischen Staaten diskutiert, während die Verhandlungen über eine Denuklearisierung zwischen Nordkorea und den USA geführt werden. Beides sollte parallel laufen. Falls die Gespräche über vertrauensbildende Maßnahmen zu rasch verlaufen, während die Abrüstungsgespräche nur langsam vorankommen, könnte das zu Problemen führen.





Südkoreas Streitkräfte haben in der DMZ 80 Wachposten, Nordkorea hat deren 160. Die Zahl der Soldaten an diesen Posten beläuft sich auf 12.000, von ihnen sind 10.000 auf nordkoreanischer Seite. Es ist die am stärksten bewachte Grenze der Welt. Eine Entmilitarisierung bedarf also sorgfältiger Vorbereitungen. Vor den jüngsten Gesprächen hatte Nordkorea noch von der Notwendigkeit gesprochen, den Korea-Krieg formal für beendet zu erklären:





Der Fokus der Gespräche auf Generalsebene war auf vertrauensbildende Maßnahmen gerichtet. Ich würde sagen, ein Ende des Kriegs zu erklären, ist eine diplomatische Angelegenheit, mit der sich die Präsidenten oder Außenminister der betroffenen Länder beschäftigen müssen. Nordkorea fordert von den USA, diese Frage rasch zu lösen, während die USA darauf bestehen, dass Nordkorea zunächst praktische Schritte zur Denuklearisierung unternimmt.





Süd- und Nordkorea werteten die jüngsten Militärgespräche als positiv:





Süd- und Nordkorea werden weiter auf Arbeitsebene über Wege zur Entwicklung der DMZ in eine Friedenszone reden. Die Gespräche über vertrauensbildende Maßnahmen und die Denuklearisierungsverhandlungen sollten in ausgewogener Weise geführt werden, weil es um den regionalen Frieden geht.





Süd- und Nordkorea wollen bei den nächsten Arbeitsgesprächen über die Methoden und Zeitpläne für die vertrauensbildenden und friedensschaffenden Maßnahmen reden. Wie es mit den Gesprächen über die atomare Abrüstung Nordkoreas weiter geht, ist derzeit noch unklar.