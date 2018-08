US-Senat verabschiedet Verteidigungsgesetz zur Einschränkung für Truppenabzug

ⓒ KBS

Das Genehmigungsgesetz zur nationalen Verteidigung (National Defense Autorization Act: NDAA) der USA für das Fiskaljahr 2019 ist endgültig verabschiedet worden.





Der US-Kongress legt jährlich in einem NDAA den Verteidigungshaushalt fest und übergibt der Exekutive Befugnisse über Einzelheiten. Es handelt sich um eine Art Richtlinien für die Administration in Bezug auf den Wehretat. Dazu zählen auch Befugnisse, aus Sicherheitsgründen gegen andere Länder militärische und politische Sanktionen zu verhängen. In dem neuen Gesetz für 2019 ist eine harte Linie gegen China vorgesehen, daher richtet sich die Aufmerksamkeit auf Pekings Reaktion.





In dem Genehmigungsgesetz zur nationalen Verteidigung für das Fiskaljahr 2019 sind neben Bestimmungen über die US-Truppen in Südkorea auch solche über die Denuklearisierung Nordkoreas enthalten. Demnach ist die Regierung dazu verpflichtet, dem Kongress über Details des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms zu berichten. Die Regierung soll auch über die Überprüfung des Standes der Umsetzung künftiger Atomvereinbarungen mit Nordkorea berichten. Im Teil „Sense of Senate“ bezeichnete der Senat Nordkoreas Atomprogramm als Bedrohungsfaktor für die Sicherheit der indo-pazifischen Region. Eine vollständige, überprüfbare und unwiderrufliche Denuklearisierung (CVID) wurde als Kernziel der Außenpolitik bestimmt.





Es wird davon ausgegangen, dass das Gesetz die Bedenken des Kongresses über das Vorgehen von Präsident Donald Trump in der nordkoreanischen Nuklearfrage zum Teil widerspiegelt. Das lässt sich daran erkennen, dass das Gesetz verhindert, dass die US-Militärpräsenz in Südkorea ein Gegenstand bei den Verhandlungen mit Nordkorea wird. Zudem wurde die CVID als Ziel festgelegt.





In den USA werden in letzter Zeit skeptische Stimmen über die Verhandlungen zwischen Washington und Pjöngjang laut. Der Nordkorea-Besuch von US-Außenminister Mike Pompeo Anfang Juli wurde als fruchtlos kritisiert, seitdem sind wieder Stimmen zu hören, die eine harte Gangart gegen Nordkorea verlangen. Daher betont die Trump-Regierung, dass die Sanktionen gegen Nordkorea lückenlos aufrechterhalten werden, und will anlässlich der Rückführung der Gebeine von während des Koreakriegs in Nordkorea gefallenen US-Soldaten einen Stimmungswechsel herbeiführen.