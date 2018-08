Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ KBS

Das Interesse der Netzbürger weckte die Nachricht darüber, dass aufgrund der Erderwärmung die koreanische Halbinsel in rasantem Tempo subtropische Züge annimmt und damit die Karte des südkoreanischen Ökosystems verändert wird. Mit der Zunahme der Zahl der heißen Tage verlieren einheimische Pflanzen und Tiere, die an relativ kühlen Orten lebten, ihre Lebensräume, und nun kann man auf der koreanischen Halbinsel Pflanzen und Tiere sehen, die gewöhnlich in subtropischen Gebieten zu sehen waren. Die seit Jahren wiederholt auftretende starke Hitze im Sommer verändert auch die Karte der regionalen Spezialitäten. Die Provinz Gangwon, die für in hoch gelegenen und damit kühlen Bergregionen angebauten Chinakohl bekannt war, hat sich nun in einen Hauptproduktionsort von Apfel, Pfirsich, Trauben und Ginseng verwandelt. Der Anbau von tropischen Früchten wie Banane und Ananas war lediglich in den Regionen an der Südküste möglich. Nun werden sie auch in den zentral liegenden Provinzen Süd- und Nord-Chungcheung angebaut. Die andauernde Hitzewelle mit Tageshöchsttemperaturen von über 35 Grad verursacht auch in Fischereigebieten einigen Schaden. Das Fangvolumen der Warmwasserfischarten wie Sardelle und Tintenfisch geht stark zurück. Die Wassertemperatur im Meer vor dem Landkreis Jangheung in der Provinz Süd-Cheolla an der Südküste erreichte kürzlich 28,5 Grad Celsius, wobei die Temperatur im Meer in suptropischen Gebieten zwischen 28 und 29 Grad liegt. Nach dem Wetteramt lag die Anzahl der heißen Tage mit Temperaturen von über 33 Grad zwischen 2008 und 2017 bei 125,9 Tagen im Jahr. Diese Zahl betrug zwischen 1998 und 2007 91,6 Tage im Jahr und ist damit um 37,44% gestiegen. Viele Netzbürger meinten, dass das Wetter in Korea nun dem Wetter in Südostasien immer ähnlicher werde. Eine wichtige Eigenschaft der koreanischen Halbinsel seien die deutlich ausgeprägten vier Jahreszeiten gewesen. Nun werden der Frühling und der Herbst immer kürzer.





Die Aufmerksamkeit der Netzbürger zog auch ein Umfrageergebnis auf sich. Ein Medienforschungsinstitut hat Ende Juni fünf Tage lang bei 1.000 erwachsenen Frauen und Männern in der Altersgruppe zwischen 20 und 59 Jahren eine Umfrage über die Männer- und Frauenfeindlichkeit in Südkorea durchgeführt. Danach antworteten 80,7% der Befragten, dass sie das Gefühl haben, dass die Verwendung frauen- und männerfeindlicher Ausdrücke ein ernsthaftes Niveau erreicht habe. 28.5% davon finden es sehr ernsthaft und 52,2% ein wenig ernsthaft. Nach Geschlechtern betrachtet, sind 85,8% der Frauen der Meinung, dass die Problematik der Verwendung feindlicher Ausdrücke gegenüber dem anderen Geschlecht ernsthaft sei. Dieser Anteil lag bei Männern bei 75,6%. Nach Altersschichten betrachtet war die Tendenz zu beobachten, dass man im jüngeren Alter die Angelegenheit als dringender wahrnimmt. Bei den Zwanzigern betrug der Anteil der Personen, die die Feindschaft zwischen den Geschlechtern als sehr bedenklich einstufen, 48%. Bei den Vierzigern lag der Anteil bei 22% und bei den Fünfzigern bei 14%. Zudem stellte sich heraus, dass 75,6% der Befragten häufig verwendete männer- bzw. frauenfeindliche Ausdrücke kennen. 943 Personen antworteten, dass sie solche Ausdrücke schon mal gehört haben. 53,2% davon haben sie aber selbst kein einziges Mal benutzt. 35,1% haben diese Ausdrücke kaum benutzt. Ein Netzbürger meint, dass die Frauen- und Männerfeindlichkeit zurzeit in Südkorea neben der niedrigen Geburtenziffer, der großen Belastung der Eltern wegen der Kindererziehung sowie der schwierigen Wohnungsfinanzierung ein sehr ernsthaftes gesellschaftliches Problem sei, das unbedingt gelöst werden muss.





Im Sommer werden gewöhnlich auf dem südkoreanischen Büchermarkt viele Romane verkauft. In diesem Sommer ist es aber anders. In diesem Sommer erfreuen sich Essays großer Beliebtheit. Nach einer Untersuchung der Buchhandlungskette Gyobo ist die Verkaufsmenge von Essays im Juli dieses Jahres gegenüber dem selben Vorjahreszeitraum um 42,6% gestiegen, während die der Romane um 18,7% zurückging. Bei der Anzahl verkaufter Exemplare haben Romane zwar ein besseres Ergebnis erzielt als Essays. Im Juli des vergangenen Jahres wurden Romane und Essays in einem Verhältnis von 70,6% zu 29,4% verkauft. Die Differenz in diesem Verhältnis hat sich im Juli dieses Jahres mit 57,8% zu 42,2% stark reduziert. Essays waren so stark gefragt, dass in der dritten Juli-Woche die Hälfte der Top 20 auf der Bestsellerliste Essays waren. Die Buchhandlung Gyobo nannte als Grund dafür, dass in diesem Jahr Essays eine besonders beliebte Lektüre sind, drei Schlagwörter, nämlich ´soziale Netzwerke´, ´Figuren´ und ´Burnout-Syndrom´. Ein Essay, der in der dritten Juli-Woche auf der Bestsellerliste an dritter Stelle stand, wurde von einem unabhängigen Verlag herausgegeben, wurde durch soziale Netzwerke populär und schaffte es so in die Regale der großen Buchhandlungen. Eine zurzeit sehr beliebte Essay-Serie ist Winnie the Pooh mit entsprechenden Illustrationen, deshalb das Schlagwort ´Figuren´. Alle 10 Essays, die zu den 20 Bestsellern gehören, weisen nach der Analyse von Gyobo einen großen Zusammenhang mit diesen drei Schlagwörtern auf. Es wird damit gerechnet, dass diese drei Schlüsselwörter auch in der zweiten Jahreshälfte einen großen Einfluss auf die Verlagswelt ausüben werden.