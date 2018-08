Thailand will ins Ausland geflohene Ex-Regierungschefin Shinawatra zurückholen

ⓒ YONHAP News

Die Regierung in Thailand treibt die Rückholung der offenbar nach Großbritannien geflohenen ehemaligen Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra voran.

Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha sagte gestern am Dienstag, man habe die Regierung des Vereinigten Königreichs darum gebeten, Shinawatra auszuliefern. Bangkok habe alle rechtlichen Schritte für die Rückkehr getroffen. Die Entscheidung liege nun bei Großbritannien.

Yingluck Shinawatra ist die Schwester des früheren Ministerpräsidenten Takshin Shinawatra. Während ihrer Amtszeit von 2011 bis 2014 führte ihre Regierung einen garantierten Mindestpreis für Reis ein, zu dem sie den Bauern das Getreide abkaufte. Die Reissubventionen sollen vor allem den Landwirten im Nordosten des Landes, die die Stammwählerschaft der Regierungspartei bildeten, zugute gekommen sein. Bei dem Projekt zur Förderung des Reisanbaus sollen im großen Stil Steuergelder verschwendet worden sein.

Die Staatsanwaltschaft verklagte Shinawatra wegen Korruption und des Verdachts, durch die Subventionskäufe dem Land schwere finanzielle Verluste zugefügt zu haben. Die 2014 über einen Putsch an die Macht gekommene Militärregierung befand die Ex-Regierungschefin für schuldig und enthob sie rückwirkend ihres Amtes. Das Oberste Gericht veruteilte sie im Oktober 2016 zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 35 Milliarden Baht. Zudem wurde sie dafür angeklagt, Betrug in Zusammenhang mit dem Reisprojekt geduldet zu haben.

Shinawatra war jedoch zur Urteilsverkündung nicht erschienen. Später hatte sie sich ins Ausland abgesetzt. Sie wird seitdem mit internationalem Haftbefehl gesucht. In ihrer Abwesenheit verhängte das Gericht gegen sie eine Haftstrafe von fünf Jahren.

Medienberichten nach soll Shinawatra letztes Jahr häufig in London gesehen worden sein und dort politisches Asyl beantragt haben. Der BBC nach habe die Politikerin in Großbritannien eine zehnjährige Aufenthaltsgenehmigung erhalten.