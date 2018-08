Japan: Arbeitskräfte aus Vietnam sollen Pflegekräftemängel beheben

ⓒ Getty Images Bank

Die japanische Regierung hat beschlossen, 10.000 Arbeitskräfte aus Vietnam ins Land zu holen, um den Pflegekräftemangel zu beheben.

Im laufenden Jahr sollen 3.000 Pflegekräfte aus Vietnam ein Visum erhalten. Bis 2020 werden insgesamt 10.000 Arbeitskräfte aus dem südostasiatischen Land eingestellt. Nach Angaben der Zeitung „Nihon Keizai“ habe die japanische Regierung diesbezüglich mit Vietnam ein Abkommen geschlossen.

In Japan schrumpft die Zahl der Kinder, die auf die Welt kommen, während die Zahl der alten Menschen drastisch steigt. Infolgedessen herrscht in allen Bereichen ein Arbeitskräftemangel. Einer offiziellen Statistik nach ist eine von vier Personen über 65 Jahre alt. Die Betreuung und Pflege von alten Menschen ist ein großes Problem geworden. Vor allem in den Städten ist es sehr selten, dass erwachsene Kinder mit ihren alt gewordenen Eltern zusammenleben und sich um sie kümmern.

Die japanische Regierung bemüht sich daher seit längerem, den Arbeitskräftemangel durch den Zuzug von Ausländern auszugleichen. Seit 2016 ist es Ausländern erlaubt, für mobile Pflegedienste zu arbeiten. Zuvor durften sie nur in festen Einrichtungen arbeiten. Seit November letzten Jahres erhalten ausländische Pflegekräfte eine Aufenthaltsgenehmigung für mindestens fünf Jahre, wenn sie bei der Japanischprüfung ein bestimmtes Niveau erreichen. Den Medien nach erwäge die Regierung auch, Pflegekräfte aus Indonesien, Laos und Kambodscha zu holen. Einer Prognose nach werden im Jahr 2035 790.000 zusätzliche Pflegekräfte gebraucht.