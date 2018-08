Weitere ausländische Schiffe sollen nordkoreanische Kohle nach Südkorea gebracht habetn

ⓒ KBS News

Mögliche Lieferungen nordkoreanischer Kohle nach Südkorea sorgen weiter für Schlagzeilen.





Aktuell wird berichtet, dass gegen drei weitere ausländische Schiffe Untersuchungen der südkoreanische Zollbehörde laufen. Zuvor war in einem Bericht eines Expertenpanels des UN-Ausschusses für Nordkorea-Sanktionen bekannt gemacht worden, dass zwei Frachter 9.000 Tonnen Kohle nach Südkorea geliefert haben sollen. Die drei weiteren Frachter sollen 15.000 Tonnen Kohle angeliefert haben.





Die Kohle aus Nordkorea wurde offenbar bereits in südkoreanischen Wärmekraftwerken verfeuert. Die Zollbehörde untersucht daher den Stromversorger Korea South-East Power. Das öffentliche Unternehmen importierte über eine Handelsfirma in Pohang in zwei Fällen insgesamt 9.703 Tonnen Anthrazit aus Russland. Wie festgestellt wurde, schloss der Stromversorger mittels einer offenen Ausschreibung mit der Handelsfirma einen Vertrag über den Import von 40.000 Tonnen Anthrazit aus Russland. Korea South-East Power teilte mit, nach dem Ergebnis einer Analyse davon ausgegangen zu sein, russische Kohle erhalten zu haben.





Gemäß der Sanktionsresolution 2371 des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkorea ist der Export nordkoreanischer Kohle vollständig verboten. Darin steht, Nordkorea dürfe von seinem Territorium aus oder durch seine Staatsbürger oder mittels seiner Schiffe bzw. Flugzeuge Kohle, Eisen und Eisenerz mittel- und nicht unmittelbar liefern, verkaufen oder transferieren. Allen Ländern ist es untersagt, durch ihre Staatsbürger oder mittels Schiffen bzw. Flugzeugen unter ihrer Flagge solche Materialien aus Nordkorea einzuführen, unabhängig davon, ob Nordkorea das Herkunftsland ist. Daher läge eine Verletzung der Resolution vor, sollte Nordkorea auf diese Weise Kohle nach Südkorea verschifft haben.





Südkorea verbietet außerdem auf der Grundlage eigener Strafmaßnahmen gegen Nordkorea, die im Mai 2010 verhängt wurden, den Handel mit dem kommunistischen Nachbarn. Das heißt, dass bereits vor der Verabschiedung der Resolution 2371 des Weltsicherheitsrats der Import nordkoreanischer Kohle nach Südkorea illegal war. Sollte es einen Transport nordkoreanischer Kohle nach Südkorea gegeben haben, würde das auf erhebliche Schlupflöcher in den Sanktionen hinweisen.