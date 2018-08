US-Präsident Trump erhielt Brief von Nordkoreas Machthaber

ⓒ KBS News

US-Präsident Donald Trump hat erneut einen Brief von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un erhalten und beantwortet. Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob der Briefwechsel einen Durchbruch in den Verhandlungen über die Denuklearisierung herbeiführen wird.





Es ist das dritte Mal, dass Trump ein Schreiben von Kim Jong-un erhielt. Der erste Brief wurde im Vorfeld des Spitzentreffens zwischen beiden am 12. Juni in Singpapur geschickt. Der Vizevorsitzende des Zentralkomitees der nordkoreanischen Arbeiterpartei, Kim Yong-chol, übermittelte bei seinem Besuch im Weißen Haus dem US-Präsidenten ein Schreiben des Machthabers. Kims zweiter Brief an Trump wurde von US-Außenminister Mike Pompeo weitergeleitet, der Anfang Juli Nordkorea besuchte. Trump gab dann am 12. Juli auf Twitter bekannt, dass er Brief Kims erhalten habe.





Der dritte Brief des nordkoreanischen Machthabers wurde offenbar gleichzeitig mit der Rückführung der Gebeine von US-Gefallenen im Koreakrieg durch Nordkorea abgeschickt. Trump bedankte sich bei Kim wiederholt für die Übergabe der Gebeine. Unmittelbar nachdem die sterblichen Überreste am Mittwoch (Ortszeit) auf Hawaii eintrafen und feierlich empfangen wurden, twitterte Trump, er danke dem Vorsitzenden Kim Jong-un dafür, sein Wort gehalten zu haben. Trump will die Rückführung der Gebeine der US-Gefallenen als Erfolg in den Vordergrund stellen.





Die Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA sind in eine Sackgasse geraten. Die USA fordern, dass zunächst Schritte zur Denuklearisierung erfolgen müssten. Demgegenüber verlangt Nordkorea eine Erklärung des Endes des Koreakriegs vor einer Denuklearisierung. Daher werden in den USA skeptische Stimmen über den Dialog mit Nordkorea laut. US-Medien berichteten über einen Versuch Nordkoreas, Atomanlagen geheim zu halten, und über Arbeiten an neuen Interkontinentalraketen. Angesichts dieser Situation ist es sehr wahrscheinlich, dass Washington und Pjöngjang mit einem Briefwechsel der Staatschefs für einen Durchbruch sorgen wollen. Daher ist die Rede davon, dass ein zweiter Gipfel zwischen Kim und Trump angestrebt werden könnte. Trump schrieb auf Twitter, er freue sich auf ein baldiges Treffen mit Kim. Dies könnte darauf hindeuten, dass zurzeit ein zweites Treffen koordiniert wird.