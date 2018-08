Dreharbeiten in Nordkorea

ⓒ Hessische Filmförderung von Tim Wegener

Die deutsch-koreanische Filmemacherin Cho Sung-hyung hat schon an vielen interessanten Orten Dokumentarfilme gedreht: Etwa beim Heavy Metal Festival in Wacken oder im deutschen Dorf Namhae am südlichen Zipfel Koreas.

Für "Meine Brüder und Schwestern im Norden" ist es Frau Cho jedoch gelungen, in einem ganz besonderen Land zu filmen - nämlich in Nordkorea. Anlässlich der japanischen Premiere ihres Films haben wir uns mit Cho Sung-hyung über die abenteuerlichen Dreharbeiten unterhalten. Ebenso verrät die Filmemacherin, warum sie für ihren Dokumentarfilm die südkoreanische Staatsbürgerschaft abgeben musste.





