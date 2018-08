Wir erfüllen Ihre Musikwünsche

ⓒ KBS

Der 15. September ist der „Stichtag“! An dem Tag wird der Traum von vielen deutschen K-Pop Fans wahr. Weltberühmte K-Pop Stars kommen nach Berlin. Wie bereits in der letzten Ausgabe der Sendung angekündigt, wird im Zuge der jährlichen Music-Bank-Welttournee von KBS ein Live-Konzert in der Max-Schmeling-Halle in Berlin veranstaltet. Auf folgende K-Pop Stars können sich die deutschen Fans freuen: Zum einem werden Taemin, Mitglied von SHINEE, und die Boygroups EXO, Wanna One und Stray Kids auftreten. Zum anderen ist die noch junge Girlgroup (G)I-DLE mit dabei.

Die K-Pop Fans in Deutschland fiebern bereits jetzt ihren Idolen entgegen. Apropos, auf welche Auftritte am 15. September sind Sie, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, denn besonders gespannt? Ich persönlich kann es kaum erwarten, nach langer Zeit wieder die Performances der Boygroup EXO zu sehen.

Um Ihnen die Warterei etwas zu erleichtern, wollen wir bis dahin Ihre Lieblingssongs abspielen. Schreiben Sie uns Ihre Musikwünsche! Schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr oder posten Sie eine Nachricht auf unserer Facebook-Seite „www.facebook.com/germankbs“.