Red Velvet schließt sich Comeback-Welle an

Nun dauert es nicht mehr lange, bis die Girlgroup Red Velvet mit neuen Songs zu den Fans zurückkehrt. Neben den zahlreichen Sommer-Comebacks im Juni und Juli wird auch die Gruppe Red Velvet in Kürze ein neues Minialbum mit dem Titel „Summer Magic“ veröffentlichen.

Am 30. Juli (Ortszeit) kündigte Red Velvet mit zwei neuen Teaser-Bildern die Rückkehr an. Ihr Sommer-Minialbum beinhaltet sieben Lieder, darunter den Titelsong „Power Up“. Der Titel lässt vermuten, dass es sich um einen Dance-Song handeln muss. Leider müssen wir noch einen Tag warten, um das neue Sommerlied von Red Velvet zu hören. Denn morgen am 6. August um 18 Uhr koreanischer Zeit erscheint nämlich ihr neues Minialbum.

Red Velvet ist bereits eine der repräsentativen Girlgroups, die für den absoluten Sommer-Ohrwurm sorgen. Zum Beispiel waren die Koreanerinnen im letzten Sommer mit dem Lied „Red Flavor“ beliebt. Mal gespannt, wie die Girls denn in diesem besonders heißen Sommer für Erfrischung sorgen werden.