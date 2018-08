MONSTA X zu Gast in US-Talkshow „Good Day New York“

ⓒ YONHAP News

Good Day New York! – So heißt die beliebte Morgen-Talkshow des US-Senders FOX, in der die K-Pop-Gruppe MONSTA X vor kurzem als Gast aufgetreten ist. Am 23. Juli (Ortszeit) wurde die Folge mit dem Interview der sieben Jungs, die derzeit durch sieben US-Städte touren, auf FOX5 ausgestrahlt.

Im Interview wurde ein Blick hinter die Kulissen ihrer US-Konzerte geworfen. Außerdem erteilten sie ihren weltweiten Fans nähere Auskunft über ihre zukünftigen Auslandsaktivitäten.

Die siebenköpfige Band ist gerade dabei, im Rahmen der Welttournee „The Connect“ weltweit 18 verschiedene Städte zu bereisen. Die Tour begann am 26. Mai in Seoul und wird am 12. August in Sao Paulo enden.