Apink geht auf dritte Asientournee

Die Girlgroup Apink geht im August wieder auf Asientournee. Gleich nachdem die Gruppe ihre offiziellen Aktivitäten zum neuen Album „One & Six“ mit dem beliebten Song „I’m so sick“ beendet hatte, starten die Sängerinnen ihre Asientournee am 11. August in Hongkong. Danach geht es weiter nach Kuala Lumpur, Malaysia und Jakarta, Indonesien.

Die weltweite Beliebtheit von Apink wurde im Zuge der zwei vorangegangenen Asientourneen „PINK AURORA“ im Jahr 2016 und „Pink UP“ im letzten Jahr schon längst bestätigt. Um ihren asiatischen Fans für die unaufhörliche Unterstützung zu danken, gehen Apink noch einmal auf Tournee.