BTS _ Die wahre Absicht, die ich nicht sagen konnte

Dieser Garten ist gefüllt mit Einsamkeit. Ich habe mich an ein Sandschloss gebunden, das voll mit Dornen bedeckt ist





Wie du wohl heißt? Gibt es einen Ort, wo du hingehen kannst? Could you tell me. Ich habe dich gesehen, der sich doch im Garten versteckt hat





And I know, dass deine Wärme echt ist. Auch wenn ich deine Hand halte, die blaue Blumen gepflückt hat





Weil ich mich dir nicht nähern kann, kenne ich keinen Namen, den ich rufen kann





Ich kann dir diese armselige Gestalt nicht zeigen, ich gehe dich mit einer Maske vorm Gesicht treffen





















만나다 treffen

오다 kommen

가다 gehen





널 만나러 가 Ich gehe dich treffen

날 만나러 와 Komm mich treffen