Traditionen die es so nicht gibt

ⓒ privat

Olivia Hyunsin Kim ist in Deutschland geboren, hat einige Jahre in Korea gelebt und wohnt nun wieder in Berlin. Die Performance-Künstlerin spielt mit den vorgefertigten Vorstellungen, die in Deutschland und Europa das Bild Asiens bestimmen. Wenn Sie traditionelle Tänze aufführt, fühlen sich die Zuschauer erst einmal bestätigt: so sieht Asiens Tradition aus. Ob der Tanz nun aus Korea, China oder Japan kommt – wer kann das schon unterscheiden. Und genau da setzt Olivia Hyunsin Kim an: die „traditionellen“ Tänze die sie aufführt, gibt es gar nicht.

ddanddarakim.wordpress.com