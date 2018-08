Mein Vater ist eigenartig 8: 주말에 봐

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „주말에 봐; jumare bwa“

Deutsch: „Wir sehen uns am Wochenende“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





주말 Nomen für „Wochenende“

-에 Postposition für „an“

보- Verbstamm des Verbs 보다 für „sehen“

-아 nicht-höfliche Endung für Befehl- und Aufforderungsformen





Der Ausdruck „주말에 봐“ bedeutet wortwörtlich „Siehe am Wochenende“. Der Sprecher verabschiedet sich damit von seinem Gesprächspartner, während er gleichzeitig noch einmal betont, dass sie sich am Wochenende treffen oder wiedersehen werden. Auf Deutsch wäre er also übersetzbar mit „Wir sehen uns am Wochenende“.

Für die informell-höfliche Variante ist noch das Höflichkeitssuffix -요 am Ende erforderlich: 주말에 봐요.





Ergänzungen

조카: Nomen für „Nichte“ und auch für „Neffe“

외숙모: Nomen für „Tante“ (nur für Frau des Onkels mütterlicherseits)