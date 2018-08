Nordkoreanische Arbeiterdelegation kehrt nach Südkorea-Besuch heim

ⓒKBS News

Eine Delegation nordkoreanischer Arbeiter, die für innerkoreanische Fußballspiele nach Südkorea gereist war, ist am Sonntag nach Nordkorea zurückgekehrt.





Die Fußballspiele zwischen Arbeitern aus beiden Teilstaaten fanden am Samstag in Seoul erstmals seit der letzten Veranstaltung im Oktober 2015 in Pjöngjang statt. Es war das erste Mal nach der Veranstaltung im Jahr 2007 in Changwon, dass nordkoreanische Arbeiter für Fußballspiele nach Südkorea kamen.





Die nordkoreanische Delegation bestand aus 64 Personen, darunter der Vorsitzende des Allgemeinen Gewerkschaftsbundes Koreas (GFTUK), Ju Yong-gil. Die Gruppe kam am vergangenen Freitag in Seoul an. Ihr dreitägiges Besuchsprogramm war vielfältig. Die Nordkoreaner diskutierten mit Delegierten südkoreanischer Arbeiterorganisationen über den Austausch zwischen Arbeitern. Die Fußballspiele fanden im Sangam WM-Stadion vor 30.000 Zuschauern statt.





Die Fußballveranstaltung stand als erste Veranstaltung des privaten Austauschs nach der Unterzeichnung der Panmunjom-Erklärung beim Korea-Gipfel am 27. April im Zentrum des Augenmerks. In Arbeiterkreisen wird erwartet, dass der private Austausch zwischen beiden Koreas aus diesem Anlass in Schwung gebracht wird. Eine Bedeutung der Veranstaltung liegt auch darin, die Stimmung für die Umsetzung der Panmunjom-Erklärung auf die gesamte Gesellschaft zu verbreiten.





Eine damit verbundene Vereinbarung veröffentlichten der nordkoreanische Gewerkschaftsbund GFTUK und beide südkoreanische Gewerkschaftsdachverbände KCTU und FKTU. In der Einigung teilten sie mit, sie hätten vereinbart, anlässlich des elften Jubiläums der innerkoreanischen Erklärung vom 4. Oktober eine zweite Versammlung von Arbeitern Süd- und Nordkoreas für die Wiedervereinigung des Vaterlandes zu veranstalten und die Panmunjom-Erklärung in ihr Programm aufzunehmen. Es sei vereinbart worden, jedes Jahr eine Sitzung ihrer Delegierten abzuhalten.





Die Versammlung von Arbeitern Süd- und Nordkoreas für die Wiedervereinigung des Vaterlandes wurde im Jahr 2001, ein Jahr nach der Annahme der Gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni zwischen den Staatschefs beider Koreas, ins Leben gerufen. Im Jahr 2003 tagte sie in Pjöngjang zum ersten Mal und verabschiedete eine Erklärung für die Wiederverenigung.