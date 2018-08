Schicke und günstige Möbel von Lasomme

ⓒ Lasomme

Der Möbelhersteller Lasomme besticht mit schönen und praktischen Produkten. Der CEO Kim Jae-gyun erzählt über die Anfänge des Unternehmens.





Ich hatte früher wegen meiner Arbeit in London gelebt. Ich entdeckte damals entzückende und preisgünstige Möbelstücke, die in Südkorea nur selten zu finden waren, zum Beispiel Schaummatratzen. Nach der Rückkehr konnte ich solche Produkte zwar finden, aber sie waren alle sehr teuer. Ich dachte, ich könnte in diesem Bereich eine Geschäftsmöglichkeit finden. Ich entschied mich für schöne und praktische Möbel zum vernünftigen Preis.





Firmengründer Kim blickt auf eine abwechslungsreiche Karriere zurück. Als BWL-Student war er Austauschstudent in Paris. In London arbeitete er später für eine große Unternehmensberatung. In New York investierte er mit seiner eigenen Firma in Ventureunternehmen, ehe er 2014 Lasomme gründete. Ein ehemaliger Kollege aus der Beratungsfirma, der auch als Model gearbeitet hatte, ein ehemaliger Online-Marketing-Experte von Google und ein Materialwissenschaftler, der seinen Abschluss an der renommierten Naturwissenschaftlich-Technischen Universität Pohang gemacht hatte, halfen Kim, mit einem einzigartigen Design aufzuwarten.





Nun haben wir 30 Designer von außerhalb. Zunächst startete ich mit 20 Leuten. Sobald wir ein bestimmtes Konzept haben, zum Beispiel Mittzwanziger-Frauen mit einem bestimmten Lebensstil als Zielgruppe, kontaktieren wir unsere Designer und lassen Frauen aus der Zielgruppe aus etwa 50 Entwürfen ihre Favoriten auswählen. Dann kontaktieren wir Fabriken im In- und Ausland, um zu minimalen Kosten herstellen zu können.





ⓒ Lasomme

Keiner der Designer ist regulär angestellt. Auf diese Weise kann je nach Produkt der beste Designer engagiert werden. Nach einem ähnlichen Konzept erfolgt die Auswahl der Fabriken.





Statt Allerweltsmöbel herzustellen, wollte ich etwas Originelles. Ich nenne das “Heimmode” oder “Heimkompenenten”. Mit einem Beistelltisch habe ich die erste begeisterte Reaktion des Marktes bekommen. Die unteren Füße des wie der Buchstabe C geformten Tisches lassen sich unter das Bett oder Sofa schieben, so dass sich die Tischplatte über dem Körper befindet, wenn ich liege. Es war Lasommes erster Bestseller.





Das nächste Hitprodukt war ein Schminktisch, dessen Beine sich einklappen lassen und der dann dank eingebauten Rädern zum fahrbaren Schrank wird. Der Firmengründer stellt einen weiteren Verkaufsschlager vor.





Zu dem Zeitpunkt waren Hybrid-Schaummatratzen in Südkorea nicht erhältlich, während sie in den USA schon beliebter als Federkernmatratzen waren. In Europa waren sie ebenfalls üblich, mir gefiel die Matratze des Herstellers Tempur sehr. Doch wer so wie ich viel schwitzt könnte dies unbequem finden. Ich wollte in diesem Punkt eine Verbesserung erzielen und machte verrückte Dinge, indem ich ausländische Matratzen aufschlitzte. Bei einer Hybrid-Matratze gibt es vier Schaumstoffschichten, je nach deren Ausgestaltung ist das Liegegefühl anders. Ich testete verschiedene Kombinationen und versuchte es auch mit Latex. Wegen verschiedener Probleme verzögerte sich die Herausgabe, doch schließlich war ich in der Lage, das Gewünschte herzustellen.





ⓒ Lasomme

Lasomme war der erste Anbieter von Hybrid-Matratzen in Südkorea. Federkernmatratzen verursachen Lärm und passen sich dem Körper nicht an. Auf Latexmatratzen liegt es sich sehr bequem, doch wegen der schlechten Belüftung gibt es Probleme mit Staubmilben. Das Unternehmen arbeitete mit Experten im In- und Ausland zusammen, um die optimale Lösung zu finden. Zum Einsatz kommen nun vier Materialien: als oberste Schicht Naturlatex mit Luftlöchern, dann Memory-Foam für den Komfort, Kokosnussschaum mit Anti-Schimmelwirkung als dritte Schicht und ganz unten Hartschaum mit guter Dämmung. Selbst die Stadt Seoul empfiehlt ihren Bürgern das Produkt. Für die Zukunft hat der Hersteller weitere ehrgeizige Pläne.





Wir werden uns auf Möbel konzentrieren, die mit einem gesunden Schlaf zusammenhängen. Wir entwickeln funktionales Bettzubehör, außerdem Variationen von Schminktischen, um ein oder zwei Niedrigpreisprodukte anzubieten. In zwei oder drei Jahren werden hoffentlich viele Südkoreaner die Marke Lasomme wiedererkennen, wenn sie Schlafzimmermöbel sehen. Das ist unser Ziel.