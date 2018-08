Pläne für eine Deregulierung im Bereich der Internetbanken

ⓒ YONHAP News

Vor einem Jahr startete die erste Internetbank in Südkorea ihr Geschäft. Die Resonanz der Kunden war überaus positiv, da Transaktionen ohne viel Aufwand möglich sind. Doch standen verschiedene Regulierungen dem Wachstum der Internetbanken im Weg. Nun gibt es Anzeichen für eine Deregulierung der Branche. Am 7. August thematisierte Präsident Moon Jae-in Reformen der Internetbanken als zentrale Maßnahme der Förderung von innovativem Wachstum. Zu den Plänen sagt der Wirtschaftskommentator Chung Chul-jin:





Um die Internetbanken und die Fintech-Industrie insgesamt zu beleben, machte der Chef der Finanzdienstekommission Choi Jong-ku auf die Notwendigkeit der Lockerung von Regulierungen aufmerksam, wonach der Besitz von Bankanteilen durch das Industriekapital eingeschränkt wird. Selbst der Gouverneur der Finanzaufsicht Yoon Suk-heun, ein strenger Verfechter der Trennung von Industrie- und Finanzkapital, deutete die Notwendigkeit einer Überprüfung an, sofern dies die reinen Internetbanken betrifft. Präsident Moon sagte, dass die Regulierungen aufrechterhalten werden müssten, doch müsse auch über andere Optionen für das Wachstum der Internetbanken nachgedacht werden. Im Anschluss an die Bemerkungen des Präsidenten wird das Parlament voraussichtlich zügig Sondergesetze zur Trennung von Industriekapital und Bankenkapital, insbesondere zu den Internetbanken, verabschieden.





Es zählt zu den Grundprinzipien der südkoreanischen Finanzindustrie, Unternehmen daran zu hindern, hohe Anteile an Banken zu besitzen. Ohne die Trennung könnten Unternehmen Kontrolle über Banken erlangen und ihre Macht ausnutzen. Nun soll dieses Prinzip auf dem Gebiet der Internetbanken fallengelassen werden, damit mehr Kapital fließt und Industrien wie die Finanztechnologie oder Fintech sich entwickeln. Gleichzeitig würden Arbeitsplätze geschaffen und ein Engelskreis käme in Gang. Die Regierung ist für die Zukunft der Internetbanken optimistisch, weil diese gleich vom Start weg sehr erfolgreich waren.





Sensationell ist wohl das richtige Wort für den Erfolg der Internetbanken, die mit ihren bequemen und einfachen Angeboten die Kunden ansprechen. Mit Stand von März dieses Jahres hatte die K-Bank 700.000 Kunden, Kakao Bank ist mit 5,67 Millionen Kunden noch beeindruckender. Dies dank Kakao Talk, der populärsten Smartphone-Messenger-App in Südkorea. Erwähnenswert ist außerdem, dass diese große Anzahl Konten innerhalb eines Jahres erreicht wurde. K-Bank und Kakao Bank sicherten sich Einlagen in Höhe von einer Billion Won und fünf Billionen Won und vergaben Kredite über 850 Milliarden Won und 4,6 Billionen Won. Ende Juni lag die Gesamtsumme der Einzahlungen und Kredite bei Kakao Bank bei zehn Billionen Won oder neun Milliarden Dollar. Allein nach den Zahlen zu urteilen haben sich die beiden Banken im vergangenen Jahr erfreulich entwickelt.





Die Kunden von K-Bank und Kakao Bank können sich ohne Online-Zertifikate für Finanzdienstleistungen einloggen und Kredite beantragen ohne eine Bankfiliale aufsuchen zu müssen. Auch profitieren sie von niedrigeren Kreditzinsen als bei gewöhnlichen Geschäftsbanken. Alles lässt sich bequem mit dem Smartphone erledigen. Man spricht von einem sogenannten Catfish-Effekt, weil die starken und etablierten Geschäftsbanken die neuen Rivalen zwangen, noch besser zu sein. Doch der Erfolg der Internetbanken droht zum Sturm im Wasserglas zu werden.





Die Internetbanken benötigen viel Kapital, um ihr Geschäft ausbauen zu können. Doch aktuelle Regulierungen, namentlich die Trennung von Nichtfinanzunternehmen und Banken, blockieren dies. Unter dem Bankengesetz dürfen Nichtfinanzunternehmen nicht mehr als zehn Prozent der Anteile einer Bank halten, der Anteil der stimmberechtigten Anteile ist auf vier Prozent begrenzt.





Die erste Internetbank des Landes, die K-Bank, konnte nicht länger Kredite vergeben, weil nicht rechtzeitig Kapital beschafft werden konnte. KT und Kakao, jeweils die beiden größten Anteilsinhaber von K-Bank und Kakao Bank, können wegen der Zehn-Prozent-Vorschrift kein zusätzliches Kapital zuschießen. Finanzbehörden reichten der Nationalversammlung daher Änderungsanträge für eine Deregulierung ein. Doch einige hegen auch Bedenken.





Die Befürworter verweisen auf die Beispiele China und USA, während die Gegner, darunter Bürgerorganisationen und Gewerkschaften des Finanzsektors, auf ein unterschiedliches Finanzumfeld in Südkorea hinweisen. Die Struktur der familiengeführten Konglomerate sei unverändert und das Industriekapital könnte im Falle einer Deregulierung die Banken wie einen Privatsafe betrachten und ausnutzen. Sie argumentieren, dass zunächst die Kultur und Struktur der Großkonzerne geändert werden müsse. Sie schlagen außerdem vor, dass die Internetbanken auch von anderen Unternehmen Kapital beschaffen und nicht nur von ihren Hauptanteilsinhabern. Sie sagen, es sei weiterhin notwendig, zu verhindern, dass Nichtfinanzunternehmen eine Kontrollmehrheit bei Banken erlangen.





Die Gegner einer Deregulierung sehen die Pläne auch deshalb kritisch, weil die Internetbanken aufgrund der Natur ihres Geschäfts kaum Arbeitsplätze schaffen und keine innovativen Fintech-Dienste einführten, wie zum Beispiel die Bewertung des Kreditrisikos auf der Grundlage der Künstlichen Intelligenz. Das Prinzip der Trennung von Industriekapital und Bankengeschäft darf folglich nicht über Bord geworfen werden, um Managementfehler der Internetbanken auszubügeln, die letztlich den Geschäftsbanken ähnliche Dienste anbieten. Auch die Internetbanken müssen sich Reformen auferlegen.





Die Internetbanken behaupten, dass sie sich von gewöhnlichen Geschäftsbanken unterscheiden und verweisen auf die bequeme Nutzung ihrer Angebote. Doch was die Geschäftspraktiken anbelangt, gleichen sie den traditionellen Banken fast. Daher könnten viele den Nutzen einer Deregulierung hinterfragen. Die Internetbanken sollten zunächst ihre Konkurrenzfähigkeit verbessern. Sie könnten ihre Kundendaten analysieren und denjenigen günstige Kredite anbieten, die zwar eine schwache Bonität haben aber dennoch zahlungsfähig sind – das wäre ein Beispiel für Fintech. Auch könnten sie stärker Kredite an vielversprechende kleine Unternehmen und Ventureunternehmen vergeben. Dann würde die Öffentlichkeit der Notwendigkeit einer Deregulierung zustimmen, wenngleich diese begrenzt sein sollte. Am Ende liegt der Ball im Feld der Internetbanken.





Die Internetbanken sollten folglich weiter nach Wegen suchen, wie sie ihre Angebote innovativer gestalten können. Dann sind sie zu weiterem Wachstum in der Lage und würden den optimalen Nutzen aus einer Lockerung der Vorschriften ziehen.