(G)I-Dle veranstalten Flashmob in New York

ⓒ CUBE Entertainment

Die koreanische Girlgroup (G)I-Dle hat am 6. August auf ihre offizielle SNS-Seite ein besonderes Foto hochgeladen. Die Mitglieder standen mit ihren Fans am Time Square in New York. Sie hatten dort einen Flashmob veranstaltet. Die Teilnehmer hatten nach diesem Event ein Gruppenfoto aufgenommen. Der Flashmob fand am 4. August statt.

(G)I-Dle haben für den Flashmob Amerika besucht und bei dieser Gelegenheit auch gleich ein unangekündigtes Konzert veranstaltet. Zu diesem Auftritt kamen viele Fans und Touristen. Das Publikum war gleich angetan von den Koreanerinnen. (G)I-Dle debütierten am 2. Mai und das Debütalbum dieser Gruppe kam gleich auf Platz sieben der Billboard World Album Charts. Das Lied „Latata“ aus dem Album kam sogar auf Platz eins der iTunes K-Pop-Charts von elf verschiedenen Ländern. Derzeit bereiten sich die Girls auf ein Comeback Mitte August vor.