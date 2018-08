„Gangnam Style“ gehört zu den besten Musikvideos im 21. Jahrhundert

ⓒ YONHAP News

Das US-amerikanische Musikmagazin Billboard hat jüngst die 100 besten Musikvideos im 21. Jahrhundert veröffentlicht. Demnach kam das Video zum Lied “Gangnam Style“ des koreanischen Sängers Psy auf Platz zwei.

Billboard kommentierte, dass das Lied „Gangnam Style“ weltweit für Furore gesorgt habe. Es war das erste Video, das eine Milliarde Aufrufe erreicht hatte und diese Zahl wurde schon vor fünf Jahren erzielt. „Gangnam Style“ habe dazu beigetragen, die koreanische Musikindustrie weiterzuentwickeln und war damals eine weltweite Sensation.

Das Lied „Gangnam Style“ kam 2012 heraus und stand sieben Wochen in Folge auf dem zweiten Platz der Hot 100 Charts. Inzwischen wurde das Lied auf YouTube über 3,1 Milliarden mal gesehen.

Ferner hatte Psy sein alljährliches Konzert am 3. August in Seoul veranstaltet. Trotz der Hitzewelle waren die Fans schon vier Stunden vor Konzertbeginn da. Das Konzert dauerte drei Stunden und alle gingen zufrieden nach Hause. An anderen Orten des Landes werden noch weitere Konzerte veranstaltet.